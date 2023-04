VIDEO | Una víctima de abusos de la Iglesia riñe a los diputados del Parlamento

Varios supervivientes de abusos sexuales infantiles han comparecido en la comisión de investigación del Parlamento sobre la pederastia en la Iglesia para explicar sus casos y reclamar más trabajo de prevención y cambios legislativos para evitar que los abusos sexuales a menores no prescriban. Durante la comparecencia, Josep Maria Garrigós, que consiguió grabar la confesión del profesor de Maristas que lo “violó más de 50 veces”, ha reprochado a los diputados que se hayan pasado buena parte de las intervenciones mirando el móvil en lugar de escuchar el relato de las víctimas.

Garrigós ha lamentado que 15 minutos no son suficientes para explicar el calvario que vivió y ha lamentado la actitud de los diputados presentes. “¿Qué espero de la comisión? Que dejéis el móvil y nos escuchéis”, ha espetado. “De los seis diputados que estáis aquí, uno el 80% del tiempo ha estado con el teléfono, dos han estado la mitad del tiempo y otros dos, muy poquito. Meteos en nuestra piel. Si habéis venido aquí a escuchar, no os viene de una hora sin móvil. ¿Qué haréis? Ahora me contestaréis que lo veréis en el canal Parlamento, que os imprimiréis la transcripción… pero podéis escuchar y no escucháis. ¿Me queréis hacer creer que haréis algo en la sala grande?”

Los afectados también ha criticado que la Iglesia todavía continúe tapando casos y no indemnice a los afectados. Miquel Hurtado, que sufrió abusos por parte de un monje de Montserrat, ha denunciado que la abadía ha tapado casos de abusos sexuales desde la década de los 60 y ha asegurado que, después de hacer público su caso, no investigaron si había más víctimas y se limitaron a trasladar al monje a otro monasterio. A pesar de que el abad de Montserrat, Josep Maria Soler, pidió disculpas públicas, no han querido indemnizar a las víctimas. Hurtado ha reclamado que estos casos no prescriban nunca.

Dos víctimas de abusos sexuales infantiles comparecen en el Parlamento / ACN

Siete años para constituir la comisión por los abusos sexuales en la Iglesia

Manuel Barbero, víctima y padre de un niño abusado en los Maristas de las Cortes, ha reprochado en el Parlamento que haya tardado siete años en constituir la comisión de investigación y ha pedido más apoyo para las víctimas de abusos sexuales. Según sus cálculos, el abusador confeso de su hijo, Joaquim Benítez, pasará unos 14 años en la prisión, con todos los gastos para las arcas públicas que esto supone. «¿Cuánto dinero hemos dedicado a las víctimas?”, ha preguntado. También ha denunciado que Educación no ha sancionado a los Maristas porque quitarles el concierto dejaría 10.000 alumnos sin escuela y el sistema público no los puede asumir.

Los grupos políticos, entre los cuales no había ni PP ni Vox, han admitido que la comisión se ha constituido con mucho retraso y han pedido disculpas a los comparecientes, pero también han recordado que es la primera vez que un parlamento del estado abre una investigación formal sobre los abusos sexuales en la Iglesia.