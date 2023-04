VÍDEO | Una víctima d’abusos de l’Església esbronca els diputats del Parlament

Diversos supervivents d’abusos sexuals infantils han comparegut a la comissió d’investigació del Parlament sobre la pederàstia a l’Església per explicar els seus casos i reclamar més feina de prevenció i canvis legislatius per evitar que els abusos sexuals a menors no prescriguin. Durant la compareixença, Josep Maria Garrigós, que va aconseguir gravar la confessió del professor de Maristes que el va “violar més de 50 vegades”, ha retret als diputats que s’hagin passat bona part de les intervencions mirant el mòbil en lloc d’escoltar el relat de les víctimes.

Garrigós ha lamentat que amb 15 minuts no en té prou per explicar el calvari que va viure i ha lamentat l’actitud dels diputats presents. “Què espero de la comissió? Que deixeu el mòbil i ens escolteu”, ha etzibat. “Dels sis diputats que éreu aquí, un el 80% del temps ha estat amb el telèfon, dos han estat la meitat del temps i altres dos, molt poquet. Fiqueu-vos a la nostra pell. Si heu vingut aquí a escoltar, no us ve d’una hora sense mòbil. Què fareu? Ara em contestareu que ho veureu al canal Parlament, que us imprimireu la transcripció… però podeu escoltar i no escolteu. Em voleu fer creure que fareu alguna cosa a la sala gran?”

Els afectats també ha criticat que l’Església encara continuï tapant casos i no indemnitzi els afectats. Miquel Hurtado, que va patir abusos per part d’un monjo de Montserrat, ha denunciat que l’abadia ha tapat casos d’abusos sexuals des de la dècada dels 60 i ha assegurat que, després de fer pública el seu cas, no van investigar si hi havia més víctimes i es van limitar a traslladar el monjo a un altre monestir. Tot i que l’abat de Montserrat, Josep Maria Soler, va demanar disculpes públiques, no han volgut indemnitzar les víctimes. Hurtado ha reclamat que aquests casos no prescriguin mai.

Dues víctimes d’abusos sexuals infantils compareixen al Parlament / ACN

El Parlament ha trigat set anys a constituir la comissió pels abusos sexuals a l’Església

Manuel Barbero, víctima i pare d’un nen abusat als Maristes de les Corts, ha retret al Parlament que hagi trigat set anys a constituir la comissió d’investigació i ha demanat més suport per a les víctimes d’abusos sexuals. Segons els seus càlculs, l’abusar confés del seu fill, Joaquim Benítez, passarà uns 14 anys a la presó, amb totes les despeses per a les arques públiques que això suposa. “Quants diners hem dedicat a les víctimes?”, ha preguntat. També ha denunciat que Educació no ha sancionat els Maristes perquè treure’ls el concert deixaria 10.000 alumnes sense escola i el sistema públic no els pot assumir.

Els grups polítics, entre els quals no hi havia ni PP ni Vox, han admès que la comissió s’ha constituït amb molt retard i han demanat disculpes als compareixents, però també han recordat que és la primera vegada que un parlament de l’estat obre una investigació formal sobre els abusos sexuals a l’Església.