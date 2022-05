Junts insta el govern espanyol a “desinfectar les clavegueres de l’estat”

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha instat el govern espanyol a “obrir i desinfectar les clavegueres de l’estat” després que s’hagi sabut que Pedro Sánchez i la ministra de Defensa, Margarita Robles, també han estat espiats amb el programa Pegasus. En opinió de Rius, la revelació de la Moncloa “confirma l’existència d’un espionatge massiu” i ha recordat que afecta “principalment” l’independentisme, ja que més de 200 persones vinculades al moviment podrien haver estat espiades en els últims anys.

“Que Pedro Sánchez sigui víctima no l’eximeix de donar explicacions. O hi ha incompetència o hi ha complicitat”, ha dit. “Veurem si el PSOE està disposat a arribar fins al final o és una cortina de fum”. Rius ha insistit que “no es pot mantenir cap mena de diàleg amb el govern espanyol” fins que no “s’esclareixin” els fets. No obstant això, el PSC ja ha avançat que no hi haurà comissió d’investigació al Congrés dels Diputats, però s’ha afanyat a assegurar que l’espionatge al govern espanyol és “igual de greu” que les desenes de casos que afecten l’independentisme.

El secretari general de Junts, Jordi Sánchez, ha criticat la Moncloa pel cas Pegasus / JxCat

Sànchez demana una investigació pel cas Pegasus

Un argument similar ha fet servir el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, que tampoc ha donat per fet l’espionatge al president del govern suposi un canvi substancial en el cas Pegasus “Que Sánchez hagi estat espiat no treu cap motiu per seguir pensant que les clavegueres de l’estat espanyol es troben darrera del Catalangate”, ha dit. “En tot cas avui, queda certificat l’espionatge contra l’independentisme. Més que mai comissió independent d’investigació”.

El president català a l’exili, Carles Puigdemont, ha recriminat a la Moncloa la seva actitud durant tot l’escàndol de l’espionatge massiu a l’independentisme. “La Moncloa ha hagut d’esperar que hi hagués una infecció amb Pegasus als mòbils del president del govern i de la ministra de defensa per considerar que és un assumpte d’extrema gravetat i per investigar-ho”, ha etzibat el també eurodiputat de Junts. “Quan ho denunciàvem els catalans no mereixíem tanta consideració”.

“La violació de la intimitat de Sánchez i la ministra Robles és un crim gravíssim que amenaça la democràcia”, ha reconegut. “La meva solidaritat amb ells, com a víctimes, i la meva màxima exigència cap a ells, com a responsables de no haver fer res fins a l’esclat del Catalangate”.