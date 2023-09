Turull reivindica el paper de Junts: “Volem ser útils abans que importants”

El secretari general del partit Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha recordat que la seva funció dins de les negociacions és “ser útils abans que importants”. Amb aquestes paraules s’ha referit a l’èxit que -segons ell- va ser l’1 d’octubre del 2017, quan Catalunya va votar la seva independència a través d’un referèndum. Així doncs, Turull ha deixat clar que cal “aprendre d’aquell moment” i ha fet una crida a la mobilització ciutadana per commemorar el dia sis anys després aquest pròxim diumenge. Pel que fa a les negociacions, el secretari general del partit ha assegurat que Junts no es mullarà encara i que reiterat que “els punts cardinals de la negociació amb l’estat espanyol els va deixar clars el president (Carles Puigdemont)”. En aquest sentit, Turull ha criticat les declaracions d’altres partits i ha dit que “hi ha gent que juga a fer Pasqua abans de Rams”.

En unes declaracions aquest dissabte el matí, Turull s’ha mostrat molt crític amb els partits i polítics que han dit la seva sobre la negociació d’investidura. Com ja se sap, tant Junts com ERC han arribat a un acord in extremis per demanar l’amnistia com a condició per a investir a Pedro Sánchez. Tot i això, Turull ha deixat molt clar que no farà cap valoració de les declaracions i ha recomanat que els altres partits se les prenguin com Junts: “Amb discreció, serietat i determinació”, ha explicat i ha afegit que “quan s’hagi d’anunciar alguna cosa, sigui a favor o en desacord, ja ho farem”.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, en una roda de premsa / ACN

La commemoració de la fundació de Junts

En ser preguntat per la celebració de l’1 d’octubre, sis anys després del referèndum, Turull ha dit que per a ells és un moment molt important, ja que el seu partit fou fundat per complir el mandat d’aquella data. De fet, el secretari general del partit independentista ha deixat clar que continuen treballant per “complir el mandat que va ser escollit a través de les urnes pels ciutadans de Catalunya” i ha assegurat que “va ser l’acte de dignitat democràtica més ferm que hi ha hagut a Europa els últims 20 anys”. A més, també ha sentenciat que tots els partits van posar el benestar de la ciutadania per davant les aspiracions polítiques i que, per tant, tothom va decidir “ser útil abans que important”. Ell mateix, però, ha lamentat que actualment això ja no sembla ser així, però que el seu partit vol continuar seguint aquesta línia.