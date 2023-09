Els bisbes catalans difereixen de l’opinió espanyola contrària a l’amnistia

La Conferència Episcopal Tarraconense s’ha mullat per l’amnistia. En aquest sentit, els bisbes catalans s’han desmarcat de l’opinió contrària a l’amnistia del secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, César García Magán, que va dir que l’amnistia era una eina per a situacions excepcionals que ara no es donen. Davant d’aquestes declaracions l’organització de bisbes catalana ha recordat que “es van centrar sobretot en una valoració jurídica personal del tema que -segons ell- no implicava ni negar ni donar suport a l’amnistia”. Tot i això, també han afegit que consideren que han de “mantenir una neutralitat edificant i respectuosa” que només es pot trencar “quan es lesiona el dret a la dignitat de l’ésser humà”.

“Atiar el partidisme o alabar una determinada posició no és ni bo ni, malauradament, nou”, han etzibat els membres de la Conferència Episcopal Tarraconense. En les mateixes declaracions, també han recordat que l’Església “sempre es guia per afavorir la igualtat, la cordialitat, el diàleg i el treball per fer una societat nova i bona”. Tot i això, i sense ànims de deixar en evidència al seu company, els bisbes han subratllat que García Magán va dir “explícitament” que Pedro Sánchez encara no ha posat sobre la taula el tema de l’amnistia, “cosa que realment es correspon, a hores d’ara, a la realitat”.

El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola / Europa Press (EP)

Entitats cristianes catalanes en contra les declaracions de García Magán

Vuit entitats cristianes catalanes han signat un comunicat en què denuncien que les declaracions del secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, ja que consideren que contradiu les que van expressar “unànimement” els bisbes catalans l’any 2021, quan deien: “Ens mostrem convençuts de la força que tenen el diàleg i les mesures de gràcia en totes les situacions de conflicte”. A més, les vuit entitats consideren “molt greu” el fet, “reproven” les “declaracions personals” del portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola i “esperen una nota aclarint la posició” de l’òrgan dels bisbes espanyols “sobre una possible amnistia”.