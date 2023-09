Asens s’afegeix a l’advertiment del PSC contra el referèndum com a condició per a la investidura

El dirigent d’En Comú Podem i negociador de Sumar amb Junts, Jaume Asens, ha afirmat que condicionar la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, a un referèndum és un “error fruit de les presses d’últim minut”, davant el que ha demanat a ERC responsabilitat. Ho ha dit en una entrevista aquest dissabte en Rac1, després que el Parlament aprovés una resolució d’ERC i Junts que condicionava la investidura a què Sánchez es comprometi a treballar per a les condicions per a un referèndum d’independència.

Ha assegurat que aquesta iniciativa se surt del “full de ruta i programa que va explicar Puigdemont” en la seva conferència a Brussel·les, que és una resolució simbòlica i un ressò d’una altra època, ha dit, que genera falses expectatives i frustració a la ciutadania. “És evident que la investidura serà, com va dir el president (Puigdemont), a canvi de l’amnistia i també del reconeixement a Europa, del català, de l’Europol… Però posar-ho en la carpeta de la investidura és un error”, ha remarcat sobre un referèndum. De fet, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ja va assegurar que el seu partit prefereix “anar a eleccions” que parlar del referèndum d’independència que reclamen ERC i Junts per investir Pedro Sánchez. “Si s’ha d’anar a eleccions, anirem a eleccions i que la ciutadania triï”, va dir Illa, també en una entrevista a Rac1.

El president d’Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, en una atenció a la premsa / ACN

El retorn de Puigdemont a Cataunya

Preguntat per si creu que Puigdemont podrà tornar a Catalunya el 2023, Asens ha respost que “la possibilitat de tornar es produirà de manera immediata” després de l’aprovació d’una amnistia. No obstant això, ha alertat que “molt probablement els jutges no es queden de braços plegats”, remarcant la importància de dissenyar una llei d’amnistia que passi el filtre, ha dit, del Tribunal Constitucional. D’aquesta manera, doncs, Asens ha volgut deixar clar que el retorn de Puigdemont podria crear conflicte amb els jutges i que aquests podrien buscar la manera de tornar-lo a imputar.