PSC i PSOE tanquen la porta a un referèndum: “Aprofundeix la ruptura”

PSC i PSOE no han tardat més que un parell d’hores a tancar la porta a la petició d’Esquerra Republicana i Junts per Catalunya per investir un president espanyol. Els socialistes ho han descartat perquè “aprofundeix en la ruptura i la discòrdia” en comptes de fomentar el diàleg. En un comunicat conjunt, PSC i PSOE han assegurat que cal apostar pel diàleg per “superar la divisió i no per aprofundir en la ruptura i la discòrdia que tanta tensió va generar de forma estèril a Catalunya i a la resta d’Espanya”. Pel camí del referèndum, diuen “no hi ha avenç possible”.

El text dels socialistes assegura que el camí és la “convivència i la cohesió, l’enteniment i el progrés econòmics i social de Catalunya i de la resta d’Espanya, sempre dins la Constitució”. Per últim, recorden que en les últimes eleccions al govern espanyol, les del 23 de juliol, la societat catalana “va apostar de manera àmplia per un govern progressista que continuï la senda del diàleg, acords i concòrdia iniciada fa quatre anys, i no per mirar el pitjor passat sinó per seguir construint junts un futur millor”.

El cap de l’oposició i líder del PSC, Salvador Illa, arriba al debat de política general / ACN

El referèndum, la condició per investir Sánchez

Els dos partits majoritaris de l’independentisme, però, han establert el referèndum com a condició sine qua non per investir un president espanyol. “El mandat que va sortir del referèndum del Primer d’Octubre de 2017 podrà ser substituït per un nou referèndum acordat amb l’Estat”, han expressat. Així, els dos partits han consensuat que no donaran suport a “cap president espanyol que no es comprometi a treballar per fer efectives les condicions per a la celebració del referèndum”.