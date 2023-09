ERC i Junts pacten no investir Sánchez si no es compromet a un referèndum

Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han arribat a un acord que apunta que cap dels dos partits investirà un president espanyol que no es comprometi a “treballar per fer efectives les condicions” per la celebració d’un referèndum. “La resolució del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol passa per la via política i democràtica, i es referma en la defensa de l’exercici del dret a l’Autodeterminació, és a dir, que Catalunya pugui decidir el seu futur col·lectiu a través d’un referèndum”, recorden les dues formacions en la proposta de resolució que s’haurà d’aprovar aquest divendres. “El Parlament es pronuncia a favor que les forces polítiques catalanes amb representació a les Corts espanyoles no donin suport a una investidura d’un futur Govern espanyol que no es comprometi a treballar per fer efectives les condicions per a la celebració del referèndum“, dictamina el text.

La proposta de resolució diu que el mandat de l’1 d’octubre només podrà ser substituït per un nou referèndum acordat amb l’Estat i que, per tant, només es plantejaran investir Pedro Sánchez com a president si es compromet a avançar en aquest sentit.

ERC, Junts i la CUP arriben a un acord per l’amnistia

A banda, ERC, Junts i la CUP han arribat a un acord per impulsar la llei d’amnistia per “deixar sense efecte allò que s’havia tipificat com a infracció penal o administrativa, en relació a la defensa a l’exercici del dret a Autodeterminació de Catalunya”. En aquest sentit, les formacions independentistes “insten el Govern de la Generalitat i a les institucions catalanes a sumar-se a l’esforç col·lectiu per l’aprovació d’aquesta llei i a fer un seguiment proactiu de la seva aplicació”. Tot això haurà de partir, segons han acordat, de l’acord recollit en la proposició de llei orgànica d’amnistia i de resolució del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat Espanyol que va ser inadmesa a tràmit per la Mesa del Congrés el 2020.

“En la tramitació d’aquesta llei d’amnistia es realitzaran les accions necessàries perquè s’incloguin totes les persones represaliades per motius polítics en aquesta causa i en defensa de drets i llibertats en el context de conflicte social i polític amb l’estat espanyol”, conclou la proposta que s’haurà d’aprovar aquest divendres.