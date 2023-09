El president català a l’exili, Carles Puigdemont, ha demanat la mobilització de la ciutadania pel pròxim 1 d’octubre, quan se celebren sis anys del referèndum per la independència de Catalunya. En un comunicat a les seves xarxes socials, Puigdemont ha reiterat que el Govern continua defensant “amb fermesa” la resolució de les votacions de l’1-O, quan es va declarar per majoria que Catalunya volia ser un estat independent. D’aquesta manera, el president a l’exili ha reconegut que “n’hi ha molts que voldrien que l’oblidéssim” i ha afegit que “toca defensar la nostra victòria”.

El pròxim diumenge és 1 d’octubre, la data en la qual -ara fa sis anys- Catalunya va votar per la seva independència. En commemoració a aquest dia, Puigdemont ha volgut llançar un missatge a tots aquells que van celebrar la victòria de l’independentisme el 2017. En un vídeo que ha compartit aquest dissabte a Instagram, el president a l’exili ha explicat que cal continuar amb la mobilització i, per tant, sortir al carrer a “demostrar que aquest és el nostre destí“. En aquest sentit, Puigdemont ha fet referència a la victòria de l’independentisme fa sis anys i ha volgut traslladar el missatge en l’actualitat. És per això, que ha apel·lat a tots aquells que creuen en la lluita per la independència i ha reconegut que “tot allò que fem ha de servir a aquest propòsit”.

Pancarta contra el Govern i els partits polítics a l’aniversari de l’1 d’octubre / ACN

Els joves, desencantats amb la independència

La mobilització juvenil durant el referèndum de fa sis anys fou memorable. Tot i això, sembla que, actualment, els joves ja no se senten tan lligats a aquesta causa. Tal com ha recollit una enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), si bé l’octubre del 2017 el 52% dels enquestats entre 18 i 34 anys es mostraven favorables a separar-se d’Espanya i un 41% en contra, en l’últim estudi els joves sobiranistes van caure 16 punts fins al 36%. Una de les principals causes d’aquesta desinflada pot anar lligada a la situació econòmica actual, ja que la mateixa enquesta reconeix que els joves tenen com a preocupació principal l’accés a l’habitatge o l’atur.