Tots els actes per celebrar el sisè aniversari de l’1-O, hora a hora

El pròxim diumenge 1 d’Octubre hi ha programats molts actes i manifestacions per commemorar el sisè aniversari del referèndum del 2017. En un any on el debat està situat en l’amnistia i l’autodeterminació, els col·lectius independentistes tornaran a sortir al carrer per exigir la independència i la validesa del mandat de l’1 d’Octubre. Aquesta és una guia hora a hora de tots els actes i manifestacions que es faran el pròxim diumenge.

A les set del matí caminada fins a La Model

El dia començarà fort amb una caminada que sortirà de tres places pròximes a la capital fins a la presó de La Model. Concretament, les caminades arrencaran des de la Plaça de la Plana de Badalona, des del Gran Casino de Terra Nostra de Montcada i Reixac i des de la Plaça de la Vila de Sant Feliu de Llobregat. Totes arribaran a la presó, on se celebrarà un acte sobre l’Operació Judes a les 12 del migdia. La convoquen els CDR de Catalunya, que han organitzat molts actes per a la jornada de diumenge.

A les vuit del matí, marxa en moto des de Sitges fins a La Model

Una hora més tard, a les vuit del matí, es farà una marxa en moto des de Sitges fins a la mateixa presó. El punt de partida és la benzinera Repsol de la C-31 al quilòmetre 164.38 i s’espera que arribin a la presó per unir-se a l’acte previst a les 12 h.

A les nou del matí, marxa lenta en cotxe des de Sant Cugat del Vallès

En paral·lel, a les nou del matí es farà una marxa lenta en cotxe des de Sant Cugat del Vallès fins a la mateixa presó per demostrar que l’independentisme continua al costat dels represaliats.

A les 11, acte de l’Assemblea Nacional Catalana a la Plaça Urquinaona

Abans de l’acte dels CDR a La Model, l’Assemblea Nacional Catalana ha convocat un altre acte a les 11 hores amb el títol Omplim Urquinaona per reivindicar el Primer d’octubre. L’objectiu és reivindicar la data “històrica” i “recordar la gesta i reafirmar la voluntat de complir amb el mandat sorgit de les urnes”. A l’acte hi haurà la presidenta de l’Assemblea, Dolors Feliu, els activistes Marcel Vivet i Júlia Balas, i el membre de Meridiana Resisteix Nacho Pallàs.

“Urquinaona és un referent de l’independentisme des de fa molts anys i per motius molt diversos. Entre aquests motius, cal destacar-ne el més recent i que tenim gravat amb foc: les càrregues policials contra un jovent que no feia altra cosa que defensar el resultat del referèndum del Primer d’Octubre i denunciar la repressió política i judicial contra l’independentisme”, apunta l’ANC en la convocatòria de la manifestació. L’objectiu és cridar l’independentisme a “tornar a agafar les regnes i preparar un nou i definitiu embat contra l’Estat espanyol”.

Convocatòria de l’ANC / ANC

A les 12 h, acte sobre l’Operació Judes a La Model

Una hora després, a les 12 hores, els CDR han convocat a la presó de La Model l’acte sobre l’operació Judes: ‘Judici al poble catala’ on hi haurà xerrades de Jordi Pesarrodona i dels detinguts per l’operació Judes Adrián Sas, pendent d’entrar a presó per les protestes en el primer aniversari de l’1-O, i Xènia Absolució, detinguda per les protestes postsentència a Urquinaona. Posteriorment, hi haurà un dinar antirepressiu a càrrec del col·lectiu Desobediència Civil que constarà d’una botifarra o botifarra vegana, mongetes seques, pa de pagès amb tomàquet, fruita, aigua i vi per 15 euros. Els beneficis d’aquest dinar aniran destinats a causes antirepressives.

A les 18h, acte unitari del Consell per la República, l’ANC, Òmnium i La Intersindical

El plat fort del dia serà la manifestació unitària convocada a les 18 hores a la Plaça Catalunya. Hi intervindran el Consell per la República -de fet, el vídeo promocional compta amb la veu en off del president a l’exili, Carles Puigdemont-, l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium i La Intersindical. L’acte també es podrà seguir en streaming a través del canal de Youtube del Consell per la República.

A les 18 h, manifestació dels CDR des de La Model fins a la Guàrdia Civil

Després del dinar antirepressiu, els CDR han convocat una manifestació amb sortida des de La Model (Entença, 155). L’objectiu és mostrar que els represaliats, “la cara més visible de la repressió contra Catalunya”, són també “l’esperit de la defensa de les urnes i de les marxes d’Urquinaona”. “Aquesta jornada de l’1-O hem de ser al seu costat”, asseguren els CDR, que criden a unir-se als actes de l’1-O.