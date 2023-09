Les cançons en català que ho estan petant arreu del món

L’any 2023 és l’any del català a la música. El fenomen de Coti x Coti dels The Tyets n’és una mostra, tot i que hi ha moltes altres cançons que han traspassat les fronteres i han arribat a tot el món. Els grups catalans actuals són un èxit arreu del món per les melodies que mesclen una llengua tan maca com el català amb els ritmes llatins, el rap, el trap o el hip hop. Són cançons que tothom té al cap i que, gràcies a les xarxes socials, s’han popularitzat i han obert un nou camí per a la música en català. Ja no només l’escolten els catalanoparlants com demostren diversos tiktoks de persones estrangeres intentant desxifrar què diuen les seves cançons preferides.

En el cas dels The Tyets, que han arribat a dotze milions de reproduccions amb el seu èxit Coti x Coti, tot això va acompanyat del ritme de la sardana. Això ha contribuït clarament al seu èxit i ha provocat una allau de persones que volen recuperar aquest ball tradicional i s’apunten a classes per aprendre’l. De fet, pròximament podrem veure un concert de The Tyets a Londres on segurament el públic tornarà a recuperar aquesta dansa.

Stay Homas, The Tyets, Buhos i Figa Flawas

A banda de The Tyets, potser l’exemple més clar d’aquest auge del català a la música, altres grups catalans estan triomfant arreu del món. Per exemple, els Figa Falwas estan triomfant amb ‘Mussegu’, Stay homas amb ‘La Platja’ -una col·laboració amb The Tyets- i Buhos amb ‘El Món de veritat’ -una col·laboració amb la icona de l’electrolatino Juan Magán-.

Aquestes són les cançons més populars en català a escala mundial i les que més clarament han traspassat fronteres lingüístiques. Hi han tingut un pes important les xarxes socials, que han permès a aquests grups anar més enllà dels Països Catalans amb les seves melodies.