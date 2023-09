El portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola carrega contra l’amnistia

El secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, ha carregat aquest dijous contra una possible llei d’amnistia aprovada pel Congrés dels Diputats. García Magán ha dit que “evidentment hi ha eines excepcionals en l’àmbit del dret per a situacions històriques molt excepcionals”, però que en aquest cas “no estem davant d’una situació excepcional que faci imprescindibles eines extraordinàries, estem en una situació ordinària”. En aquest sentit, el secretari de la Conferència Episcopal Espanyola ha dit que la mostra és que la sessió d’investidura d’aquesta setmana “s’ha produït amb una normalitat democràtica”.

El també bisbe auxiliar de Toledo no ha concretat si aquesta qüestió s’ha tractat durant la reunió dels bisbes, però hi ha fet referència en resposta a la pregunta d’un periodista. Teòricament, el paper del portaveu dels bisbes és “informar l’opinió pública de les activitats i resolucions de l’Assemblea Plenària i de la Comissió Permanent, així com de qualsevol altre assumpte relatiu a la Conferència Episcopal, d’acord amb el President”, però García Magán ha anat més enllà i ha deixat clara la seva opinió sobre una qüestió totalment allunyada de la religió.

El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, es pronuncia contra l’amnistia que es podria aprovar al Congrés dels Diputats (Europa Press)

La comissió permanent de la qual García Magán és portaveu està formada per 27 bisbes entre els quals hi ha el cardenal català Joan Josep Omella i els arquebisbes catalans Joan Planellas i Joan-Enric Vives. García Magan va ser escollit portaveu i secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola en l’assemblea plenària del passat mes de novembre. Aquestes declaracions podrien causar el seu cessament, donat que s’allunyen molt de les funcions per a les quals va ser escollit pels 27 bisbes que en formen part.