ERC i Junts busquen un acord ‘in extremis’ sobre l’amnistia i el referèndum al Parlament

ERC i Junts negocien in extremis un acord “de mínims” al Parlament per aprovar una proposta conjunta de resolució que defensi l’amnistia i el referèndum. Els partits independentistes arriben una vegada més dividits i han presentat tres propostes diferents que, tot i estar d’acord en els fons —la desjudicialització del conflicte català i l’exercici del dret d’autodeterminació—, defensen les estratègies individuals que impulsa cada formació. Fonts de Junts han explicat que han traslladat a ERC i la CUP la seva voluntat d’explorar aquest “acord de mínims”.

El partit de Jordi Turull considera que la insistència d’ERC d’involucrar el Govern en les negociacions de la investidura de Pedro Sánchez dificulten trobar una resolució de consens. En la seva proposta, els republicans defensen de manera clara i directa la “necessitat d’una llei d’amnistia” i “l’exercici del dret de l’autodeterminació” a través d’un referèndum, però no fa cap menció al paper dels partits i insta la Generalitat a “fer totes les acciones oportunes” per aconseguir-ho. La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ja va advertir el dimarts que Aragonès no té “credibilitat” per negociar res en nom del seu partit i menys després que el president del grup parlamentari, Albert Batet, li hagi exigit un canvi de rumb o la convocatòria d’eleccions.

Albert Batet al debat de política general al Parlament de Catalunya 27.09.2023 / Mireia Comas

El termini per presentar propostes conjuntes s’acaba aquesta tarda

“Si no hi ha aquesta rectificació, no podem donar suport a la proposta de resolució d’ERC”, expliquen des del partit, tot i que no concreten si això vol dir que s’abstindran o que votaran en contra. Fonts d’ERC han explicat a El Món que encara estan “negociant” i que informaran de qualsevol novetat en les pròximes hores. El termini per presentar propostes conjuntes de resolució a la Mesa del Parlament acaba aquesta tarda a les 17.00. Més tard ja no es podria modificar res i els partits independentistes haurien de votar les resolucions presentades de manera individual i sense possibilitat d’introduir esmenar ni transaccionar textos, per la qual cosa es podria donar l’escenari que cada formació perdi la votació perquè només compti amb els seus propis vots.

El PSC ja ha advertit que no donarà suport a cap de les propostes sobre l’amnistia que s’han presentat al Parlament i que aposten pel “diàleg en el marc de la Constitució” que propugna la seva. Per la seva banda, Junts no vol donar un “xec en blanc” a la Generalitat en les negociacions de l’amnistia i l’autodeterminació i avancen que, en cas de no poder arribar a un acord amb ERC, valoraran si mantenir la seva proposta o la retiren per evitar perdre la votació.