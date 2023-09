ERC y Junts buscan un acuerdo ‘in extremis’ sobre la amnistía y el referéndum

ERC y Junts negocian in extremis un acuerdo “de mínimos” en el Parlamento para aprobar una propuesta conjunta de resolución que defienda la amnistía y el referéndum. Los partidos independentistas llegan una vez más divididos y han presentado tres propuestas diferentes que, a pesar de estar de acuerdo en el fondo —la desjudicialización del conflicto catalán y el ejercicio del derecho de autodeterminación—, defienden las estrategias individuales que impulsa cada formación. Fuentes de Junts han explicado que han trasladado a ERC y la CUP su voluntad de explorar este “acuerdo de mínimos”.

El partido de Jordi Turull considera que la insistencia de ERC de involucrar al Gobierno catalán en las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez dificultan encontrar una resolución de consenso. En su propuesta, los republicanos defienden de manera clara y directa la “necesidad de una ley de amnistía” y “el ejercicio del derecho de la autodeterminación” a través de un referéndum, pero no hacen ninguna mención al papel de los partidos e instan la Generalitat a “hacer todas las accionas oportunas” para conseguirlo. La portavoz de Junts en el Parlamento, Mònica Sales, ya advirtió el martes que Aragonés no tiene “credibilidad” para negociar nada en nombre de su partido y menos después de que el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, le haya exigido un cambio de rumbo o la convocatoria de elecciones.

Albert Batet en el debate de política general en el Parlamento de Cataluña 27.09.2023 / Mireia Comas

El plazo para presentar propuestas conjuntas se acaba esta tarde

“Si no hay esta rectificación, no podemos apoyar la propuesta de resolución de ERC”, explican desde el partido, a pesar de que no concretan si esto quiere decir que se abstendrán o que votarán en contra. Fuentes de ERC han explicado a El Món que todavía están “negociando” y que informarán de cualquier novedad en las próximas horas. El plazo para presentar propuestas conjuntas de resolución a la Mesa del Parlamento acaba esta tarde a las 17.00. Más tarde ya no se podría modificar nada y los partidos independentistas tendrían que votar las resoluciones presentadas de manera individual y sin posibilidad de introducir enmiendas ni transaccionar textos, por lo cual se podría dar el escenario que cada formación pierda la votación porque solo cuenta con sus propios votos.

El PSC ya ha advertido que no apoyará a ninguna de las propuestas sobre la amnistía que se han presentado en el Parlamento y que apuestan por el “diálogo en el marco de la Constitución” que propugna la suya. Por su parte, Junts no quiere dar un “cheque en blanco” a la Generalitat en la cuestión de la amnistía y la autodeterminación y avanzan que, en caso de no poder llegar a un acuerdo con ERC, valorarán si mantener su propuesta o la retiran para evitar perder la votación.