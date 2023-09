Sumar frena a los independentistas y limita las conversaciones a la amnistía

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha rebajado las exigencias de los partidos independentistas y ha limitado las negociaciones para una hipotética investidura de Pedro Sánchez a una ley de amnistía. En una entrevista en RTVE, Urtasun ha asegurado que respeta la propuesta del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de fijar las bases para un referéndum de independencia en Cataluña durante la próxima legislatura, pero ha insistido que el referéndum no forma parte de las conversaciones entre el gobierno español y los independentistas.

«La negociación de la investidura gira alrededor de la cuestión de la amnistía y no a otras cuestiones, aunque yo entiendo perfectamente, y esto lo digo con todo el respeto, que las formaciones independentistas continúen reclamando sus posiciones de máximos”, ha declarado Urtasun. Después del fracaso del primer intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo, el PSOE ya habla abiertamente de la amnistía como una “manera de rebajar la tensión”, pero no quiere sentir a hablar de un referéndum. Tanto ERC como Juntos consideran que con la amnistía no hay bastante, a pesar de que ahora mismo es la carpeta más avanzada.

El presidente Carles Puigdemont conversa con Yolanda Díaz antes de la reunión de este lunes en el Parlamento Europeo/ACN

Sumar avisa que la amnistía lleva tiempo

Urtasun ha vuelto a avisar los independentistas que la aprobación de una ley de amnistía lleva tiempo y que ve “difícil” que se puedan cumplir todos los trámites parlamentarios antes de que se celebre el pleno de investidura. Además, el diputado ha recordado que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y pondrá todas las trabas posibles a la norma. Por eso ha pedido más flexibilidad a los partidos independentistas. “Si estamos de acuerdo en el fondo y en lo que queremos hacer, en la cuestión de los plazos y de los trámites estoy seguro de que encontraremos la manera que todo el mundo esté satisfecho”, ha dicho.

El portavoz de Sumar tampoco ha querido hablar del mediador externo que reclama Junts y se ha limitado a decir que “algunos partidos independentistas” lo han puesto sobre la mesa como condición para negociar.