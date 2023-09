Sumar frena les exigències independentistes i limita les converses a l’amnistia

El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha rebaixat les exigències dels partits independentistes i ha limitat les negociacions per a una hipotètica investidura de Pedro Sánchez a una llei d’amnistia. En una entrevista a RTVE, Urtasun ha assegurat que respecte la proposta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de fixar les bases per a un referèndum d’independència a Catalunya durant la pròxima legislatura, però ha insistit que el referèndum no forma part de les converses entre el govern espanyol i els independentistes.

“La negociació de la investidura gira al voltant de la qüestió de l’amnistia i no a altres qüestions, encara que jo entenc perfectament, i això ho dic amb tot el respecte, que les formacions independentistes continuïn reclamant les seves posicions de màxims”, ha declarat Urtasun. Després del fracàs del primer intent d’investidura d’Alberto Núñez Feijóo, el PSOE ja parla obertament de l’amnistia com una “manera de rebaixar la tensió”, però no vol sentir a parlar d’un referèndum. Tant ERC com Junts consideren que amb l’amnistia no n’hi ha prou, tot i que ara mateix és la carpeta més avançada.

El president Carles Puigdemont enraona amb Yolanda Díaz abans de la reunió d’aquest dilluns al Parlament Europeu/ACN

Sumar avisa que l’amnistia porta temps

Urtasun ha tornat a avisar els independentistes que l’aprovació d’una llei d’amnistia porta temps i que veu “difícil” que es puguin complir tots els tràmits parlamentaris abans que se celebri el ple d’investidura. A més, el diputat ha recordat que el PP té majoria absoluta al Senat i posarà tots els entrebancs possibles a la norma. Per això ha demanat més flexibilitat als partits independentistes. “Si estem d’acord en el fons i en el que volem fer, en la qüestió dels terminis i dels tràmits estic segur que trobarem la manera que tothom estigui satisfet”, ha dit.

El portaveu de Sumar tampoc ha volgut parlar del mediador extern que reclama Junts i s’ha limitat a dir que “alguns partits independentistes” ho han posat sobre la taula com a condició per negociar.