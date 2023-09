Los comunes recomiendan a Aragonés no dar por hecha la amnistía

La presidenta del grupo parlamentario de En común Podemos, Jéssica Albiach, ha recomendado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que no dé por hecha la amnistía, como hizo ayer en su discurso al debate de política general en el Parlamento. «Sería bueno no dar las cosas por hechos, estaría bien no hablar en nombres de los otros y todavía estaría mejor no convertir las negociaciones en una competición», ha reclamado.

Albiach ha defendido que la medida de gracia es «un paso necesario e imprescindible» para dejar de mirar al pasado y mirar al futuro, y ha dejado claro que «es un paso natural desprendido de los indultos y la eliminación del delito de sedición». Así mismo, ha manifestado que no se puede dar una segunda oportunidad al PP y Vox, con una repetición electoral, y ha apostado para ponerse de acuerdo para conseguir un nuevo Gobierno de coalición, pero en ningún momento ha hecho referencia al referéndum. «Confío que lo haremos con una amnistía», ha puntualizado.

También ha reclamado a Pere Aragonès consensuar con Cataluña «la agenda catalana» para negociar la investidura del gobierno español. En este sentido, además de la amnistía, ha citado el traspaso de Cercanías, la propuesta de un nuevo sistema de financiación y conseguir recursos para los servicios públicos catalanes.

Jéssica Albiach en el debate de política general en el Parlamento de Cataluña 27.09.2023 / Mireia Comas

Invita a Aragonès a dejarse de discursos triunfalistas

En cuanto a la gestión del Gobierno durante esta legislatura, Jéssica Albiach también ha pedido a Pere Aragonès que «demuestre que el que empezó mal puede acabar mínimamente bien», y ha subrayado que si quiere contar con los comunes tendrá que dejar atrás el triunfalismo y cumplir los acuerdos, como los de Presupuestos de los últimos años. La líder de los comunes ha invitado el presidente a «demostrar que tiene sentido acabar esta legislatura» y que «esta no es una legislatura de trámite».

En este ámbito, entre otras cosas, Albiach lo ha instado a presentar un nuevo proyecto de presupuestos para el 2024, que están dispuestos a negociar, y también le ha pedido soluciones en las carpetas de educación, sanidad pública, vivienda, industria y transición ecológica. «Tiene que decidir si actúa como el presidente de ERC o el de todos los catalanes. El país es más semblante en este Parlamento que en su Gobierno monocolor», ha concluido.