Jorge Javier, en un mal momento: «Estoy sobreviviendo y protegiéndome»

Jorge Javier Vázquez no está triunfando tanto como se esperaba. Después de unos meses alejado de la televisión por un problema médico, Telecinco confiaba que su reaparición viniera acompañada de un aumento de la audiencia. No ha sido así, ya que Cuentos Chinos está obteniendo unas cifras muy y muy discretas. Él es consciente, de este golpe, y ha reconocido que esta situación la afecta en un texto muy sincero en Lecturas .

El presentador de Badalona explica que se encontraba en casa el viernes por la tarde con un paquete de quicos y su ex. Sintonizó Telecinco para ver el programa de Ana Rosa Quintana, en el que criticaban que Shakira hubiera vuelto a criticar Gerard Piqué en una canción. Esto dio alas a Jorge Javier para comprarse con ella: «Shakira dice que está atravesando una época en la que se limita a sobrevivir. Cuando la escucho, pienso que da gusto que una mujer tan aparentemente exitosa como ella sea capaz de verbalizar una realidad tan prosaica».

Él dice que se siente del mismo modo: «Así estoy yo ahora, intentando que no me arrastre la marea. Sobreviviendo y protegiéndome porque la realidad no me chafe. Jugando a imaginar que vendrán tiempos mejores que los actuales, en los que conviven demasiada incertidumbre e, incluso, aburrimiento. La vuelta al colegio está resultando, al menos, complicada. Me parece muy valiente Shakira hablando de una parte de la vida que pretendemos ocultar porque no cotiza en redes sociales. Yo siento que ahora tengo que dedicar un esfuerzo adicional para que la monotonía no se cuele en casa».

Jorge Javier reconoce que no atraviesa una buena época | Telecinco

¿Qué hará Jorge Javier Vázquez si eliminan Cuentos Chinos ?

En la dirección del programa debe de haber muchos nervios, al ver que la audiencia no remonta. De momento, Telecinco ya los ha sacado la emisión de jueves como castigo por las malas cifras. Empeoran día detrás día y esta semana han firmado su peor lunes con un desastroso 6,7% de share .