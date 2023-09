Jorge Javier, en un mal moment: “Estic sobrevivint i protegint-me”

Jorge Javier Vázquez no està triomfant tant com s’esperava. Després d’uns mesos allunyat de la televisió per un problema mèdic, Telecinco confiava que la seva reaparició vingués acompanyada d’un augment de l’audiència. No ha estat així, ja que Cuentos Chinos està obtenint unes xifres molt i molt discretes. Ell n’és conscient, d’aquest cop, i ha reconegut que aquesta situació l’afecta en un text molt sincer a Lecturas.

El presentador de Badalona explica que es trobava a casa divendres a la tarda amb un paquet de fruits secs i el seu ex. Va sintonitzar Telecinco per veure el programa d’Ana Rosa Quintana, en el qual criticaven que Shakira hagués tornat a criticar Gerard Piqué en una cançó. Això va donar ales a Jorge Javier per comprar-se amb ella: “Shakira diu que està travessant una època en la qual es limita a sobreviure. Quan la sento, penso que dona gust que una dona tan aparentment exitosa com ella sigui capaç de verbalitzar una realitat tan prosaica”.

Ell diu que se sent de la mateixa manera: “Així estic jo ara, tot intentant que no m’arrossegui la marea. Sobrevivint i protegint-me perquè la realitat no m’esclafi. Jugant a imaginar que vindran temps millors que els actuals, en els quals conviuen massa incertesa i, fins i tot, avorriment. La tornada a l’escola està resultant, almenys, complicada. Em sembla molt valenta Shakira parlant d’una part de la vida que pretenem ocultar perquè no cotitza a xarxes socials. Jo sento que ara he de dedicar un esforç addicional perquè la monotonia no entri a casa”.

Jorge Javier reconeix que no travessa una bona època | Telecinco

Què farà Jorge Javier Vázquez si eliminen Cuentos Chinos?

En la direcció del programa deu haver-hi molts nervis, en veure que l’audiència no remunta. De moment, Telecinco ja els ha tret l’emissió de dijous com a càstig per les males xifres. Empitjoren dia rere dia i aquesta setmana han signat el seu pitjor dilluns amb un desastrós 6,7% de share.

Jorge Javier reconeix públicament què farà si Mediaset decideix eliminar Cuentos Chinos: “Si veig que m’han tret el programa aquest Nadal, tornaré a Buenos Aires i menjaré els torrons amb la calor”. Una idea que comença a agafar força, tenint en compte que estan anant en caiguda lliure.