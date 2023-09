Junts diu que Aragonès “no té credibilitat” per negociar l’autodeterminació

Tots els grups parlamentaris han criticat la intervenció del president de la Generalitat, Pere Aragonès, al debat de política general al Parlament, que ha servit de tret de sortida al curs polític. Els independentistes no han comprat la seva proposta de referèndum ni que parlés per la resta de grups que, com Junts, estan immersos en la negociació amb el PSOE i Sumar per facilitar la investidura de Pedro Sánchez. D’altra banda, Aragonès ha rebut la crítica de socialistes i comuns per fer un discurs de “portaveu d’ERC” i per la competència que manté amb la formació de Laura Borràs i Jordi Turull per liderar l’independentisme.

La portaveu de Junts per Catalunya, Mònica Sales, ha qüestionat la capacitat del president de la Generalitat, Pere Aragonès, per liderar la solució del conflicte polític després que hagi exigit al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, fixar les condicions per un referèndum aquesta legislatura. Sales ha dit en roda de premsa al Parlament que Aragonès “no té credibilitat” i ha demanat que “no parli en nom de tercers i encara menys que no doni res per fet”.

Sales ha remarcat que les negociacions per a la investidura són “entre partits i no entre governs” i, en aquest sentit, ha ressaltat que “hi ha un actor que és Junts, que té set diputats i que està en un procés de negociació”. “No sabem si avui ha confós el Parlament amb el Congrés i tampoc no sabem si ha parlat com a president o com a coordinador nacional d’ERC”, ha reblat.

D’altra banda, la portaveu de Junts ha recordat que el Govern només compta amb el suport dels 33 diputats d’Esquerra i s’ha preguntat “amb quins grups pensa tirar endavant les propostes” que ha plantejat durant el seu discurs en el debat de política general al Parlament. “Sembla no ser conscient de la debilitat del seu Govern”, que ha qualificat d'”aïllat, inestable, sense lideratge i sense rumb”.

Pere Aragonès, obrint el debat de política general al Parlament. Barcelona 26.09.2023 / Mireia Comas

La CUP vol que no es desvinculi l’amnistia de l’autodeterminació

D’altra banda, la diputada de la CUP Laia Estrada ha reclamat a Pere Aragonès que no desvincular l’amnistia del dret a l’autodeterminació perquè, segons ha dit, “no podem esperar que la solució ens vingui de Madrid”. En aquest context, ha considerat imprescindible tornar a registrar la llei d’amnistia que ja van presentar els partits independentistes el 2021 al Congrés, una proposta que “no desvincula l’amnistia del dret a l’autodeterminació”.

El PSC li retreu que actuï com a “portaveu d’ERC”

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha retret Pere Aragonès que hagi actuat com a “portaveu d’Esquerra Republicana” durant la seva intervenció al debat de política general, on ha reclamat a Pedro Sánchez un compromís per acordar el referèndum, i ha qualificat el seu discurs de “decebedor i insípid” perquè “no ha estat a l’altura del que Catalunya necessita”.

Romero ha evitat valorar directament la proposta del referèndum, però ha recomanat “prudència, paciència i discreció” perquè les negociacions puguin arribar a bon port i ha remarcat que Catalunya “ja ha votat bastant aquest any” i que els catalans “han fet les seves apostes”. Tampoc no ha donat per feta l’amnistia perquè “no consta en cap acord”. “Avui s’està portant a terme el debat d’investidura de Feijóo i si fracassa s’obriran noves negociacions”, ha defensat.

A més, ha criticat que els republicans “no han estat capaços de cercar una majoria estable que li doni seguretat en aquesta legislatura”. Així mateix, la portaveu ha lamentat que Aragonès “no coneix alguns dels àmbits i problemàtiques que més preocupen als catalans” i que, al mateix temps, no ha fet autocrítica i ha “centrifugat els problemes als altres”. Tot i això, ha afirmat que els socialistes no demanaran cap avançament electoral.

La presidenta d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, mira el president Aragonès durant la seva intervenció inicial al debat de política general / ACN – Jordi Borràs

Els comuns veuen una “competició” entre Esquerra i Junts

Per la seva part, la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, considera que la proposta d’Aragonès forma part del pols entre Esquerra i Junts per liderar l’independentisme i ha demanat que les negociacions per a la investidura espanyola no es converteixin en una “competició” entre Esquerra i Junts. En aquest sentit, Albiach ha defensat que cal seguir treballant “amb prudència i discreció”. Albiach ha destacat en roda de premsa que “l’interès nacional hauria d’estar per sobre dels interessos de partit” i, a més, en relació implícita a l’amnistia, la líder dels comuns ha afirmat que “és important no donar les coses per fetes”.

D’altra banda, ha qüestionat el discurs del president de la Generalitat perquè l’ha vist carregat de “triomfalisme i autocomplaença” i ha lamentat que presenti propostes que després no s’acaben de concretar. “Si fos un debat d’investidura seria interessant, però sent un debat de política general a un any escaig de convocar eleccions, és del tot decebedor”, ha conclòs.