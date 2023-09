La Fiscalia acusa Shakira de defraudar sis milions més el 2018

Shakira no guanya per a disgustos. La cantant colombiana acaba de saber que la Fiscalia ha tornat a carregar contra ella un mes abans de fer-la seure en el banc dels acusats pel presumpte frau a Hisenda. En aquesta ocasió, l’acusen del mateix delicte i diuen que també l’hauria comès en l’exercici del 2018. Després de deixar clar que la jutjaran per haver comès sis delictes de frau fiscal, n’afegeixen un altre a la llista. Aquesta nova causa se suma a la investigació pel presumpte frau que hauria comès entre el 2012 i el 2014 en simular que no residia a Espanya i ocultar ingressos.

Després d’analitzar els seus comptes i transferències, s’haurien adonat que hauria fet servir un entramat societari en paradisos fiscals per defraudar, sempre presumptament, 6,6 milions d’euros en les declaracions d’IRPF i en l’impost del patrimoni d’aquell any. La investigació d’aquest nou delicte ja està oberta, però encara no ha estat citada a declarar per això.

En aquesta nova querella, diuen que Shakira hauria presentat declaracions “no veraces” d’IRPF el 2018 i que hauria omès declarar rendiments. A més a més, s’hauria deduït despeses “que no procedien” amb l’objectiu de “no tributar per la totalitat dels seus comptes” i “de deixar d’ingressar a l’Estat el que li corresponia”.

Shakira rep una altra acusació de la Fiscalia | Europa Press

La Fiscalia torna a acusar Shakira d’haver comès un altre frau fiscal

Presumptament, Shakira hauria omès declarar uns rendiments que arribarien als 12,5 milions d’euros. Aquests diners els hauria percebut “en forma de bestreta de l’exercici del 2011” i els hauria vençut el 2018 en el marc de la nova gira El Dorado. No hauria declarat 2,5 milions d’euros que haurien estat residenciats en dues societats, hauria deduït despeses en un import superior a 3 milions d’euros i hauria deduït despeses de no justificades per un import superior als 500.000 €. Tot un seguit d’accions fiscals que no li corresponien i que la Fiscalia creu que va fer “de manera conscient” per evitar-se pagar tants impostos.

S’hauria aprofitat dels comptes que tenia a paradisos fiscals, el que li critiquen en una querella que demostra que realment han començat una investigació a fons de tot el que ha fet en els darrers anys. El judici del mes vinent serà més que multitudinari, ja que s’enfronta a una multa i una pena de presó que podria perjudicar greument la seva vida i carrera musical.