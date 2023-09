La Fiscalía acusa a Shakira de defraudar seis millones más en 2018

Shakira no gana para disgustos. La cantante colombiana acaba de saber que la Fiscalía ha vuelto a cargar contra ella un mes antes de hacerla sentar en el banquillo de los acusados por el presunto fraude a Hacienda. En esta ocasión, le acusan del mismo delito y dicen que también lo habría cometido en el ejercicio del 2018. Después de dejar claro que la juzgarán por haber cometido seis delitos de fraude fiscal, añaden otro a la lista. Esta nueva causa se suma en la investigación por el presunto fraude que habría cometido entre el 2012 y el 2014 al simular que no residía en España y ocultar ingresos.

Después de analizar sus cuentas y transferencias, se habrían dado cuenta de que habría usado un entramado societario en paraísos fiscales para defraudar, siempre presuntamente, 6,6 millones de euros en las declaraciones de IRPF y en el impuesto del patrimonio de aquel año. La investigación de este nuevo delito ya está abierta, pero todavía no ha sido citada a declarar por eso.

En esta nueva querella, dicen que Shakira habría presentado declaraciones «no veraces» de IRPF en 2018 y que habría omitido declarar rendimientos. Además, se habría deducido gastos «que no procedían» con el objetivo de «no tributar por la totalidad de sus cuentas» y «de dejar de ingresar en el Estado el que le correspondía».

Shakira recibe otra acusación de la Fiscalía | Europa Press

La Fiscalía vuelve a acusar Shakira de haber cometido otro fraude fiscal

Presuntamente, Shakira habría omitido declarar unos rendimientos que llegarían a los 12,5 millones de euros. Este dinero los habría percibido «en forma de anticipo del ejercicio del 2011» y que habría vencido el 2018 en el marco de la nueva gira El Dorado . No habría declarado 2,5 millones de euros que habrían sido residenciados en dos sociedades, habría deducido gastos en un importe superior a 3 millones de euros y habría deducido gastos de no justificadas por un importe superior a los 500.000 €. Toda una serie de acciones fiscales que no le correspondían y que la Fiscalía cree que hizo «de manera consciente» para evitarse pagar tantos impuestos.

Se habría aprovechado de las cuentas que tenía a paraísos fiscales, lo que le critican en una querella que demuestra que realmente han empezado una investigación a fondo de todo lo que ha hecho en los últimos años. El juicio del mes próximo será más que multitudinario, puesto que se enfrenta a una multa y una pena de prisión que podría perjudicar gravemente a su vida y carrera musical.