TV3 té un caramel a la seva graella, un El Foraster que continua encadenant un rècord d’audiència rere un altre. Després de l’espectacular 27% de share de l’estrena semblava difícil que poguessin fer més, però ho han aconseguit. El programa de Quim Masferrer s’ha superat i ha fet un 27,5% aquest dilluns. No els ha afectat el canvi d’horari tampoc, forçat per l’emissió del Piromusical de la Mercè. Sigui a l’hora que sigui, els fans del programa estan allà per seguir les aventures del presentador i la bona gent que es troba arreu de Catalunya.

En aquesta ocasió, han visitat Xerta del Baix Ebre. Els ciutadans d’aquest poble estan molt lligats al riu Ebre, que ha negat els seus carrers més d’una vegada. L’equip del programa ha gravat el Masferrer en calçotets a dins de l’aigua mentre observaven la majestuositat de la presa, un escenari que ha agradat molt als teleespectadors. El jacuzzi de què disposa és una autèntica passada i ell no ha dubtat en ficar-s’hi.

🧖🏼‍♂️ Jacuzzis, llits de bombolles, cascades d’aigua… El balneari més espectacular on ha estat mai @QuimMasferrer! #ElForasterTV3 pic.twitter.com/lPsqFluGw1 — TV3.cat (@tv3cat) September 25, 2023

🗣 “Vaig sortir de casa, en barca, des del balcó” 🚣🏻‍♂️



El limnígraf de Xerta registra els nivells de cada riuada des de 1617.



Les crescudes de l’Ebre han negat els seus carrers més d’una vegada, tal com recorda en Ricardo, que va viure la gran inundació del 1937.#ElForasterTV3 pic.twitter.com/g5n9qnohDj — TV3.cat (@tv3cat) September 25, 2023

Pel que fa als personatges amb què s’ha trobat, destaca el Ricardo perquè ha protagonitzat una escena molt tendra. Aquest veí del poble ha bufat 90 espelmes el dia del seu aniversari. Amb l’Anna han parlat de les jotes i les competicions entre els barris de la localitat, per exemple, i també s’ha viscut un moment molt maco en què un pare i un fill s’han abraçat després de confessar que els agrada demanar-se consell entre ells.

🎂 Amb 90 anys, en Ricardo bufa per primera vegada les espelmes del seu aniversari gràcies a la màgia d’#ElForasterTV3 ✨ pic.twitter.com/n9dIuYSV9r — TV3.cat (@tv3cat) September 25, 2023

Quim Masferrer visita Xerta | TV3

Els teleespectadors aplaudeixen la feina de Quim Masferrer a El Foraster

Com és habitual, Twitter s’ha omplert de missatges macos en què l’audiència ha alabat la feina i la manera de treballar de Quim Masferrer. S’han pogut llegir comentaris positius cap al programa i, sobretot, cap a ell: “Com sempre hem gaudit molt d’El Foraster perquè tu també hi poses molt de sentiment quan parles amb la gent. Quim, ets molt bona gent” o “Segueix així, Quim, fent feliç a les persones amb petits detalls de gran estimació. Enhorabona al programa”.

El Foraster torna a liderar | TV3

Com sempre hem gaudit molt del “foraster” perquè tú també hi poses molt de sentiment quan parles amb la gent.

Quim, et molt bona gent! — Silvia Martinez (@alba3012) September 26, 2023

🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼 — Ariadna Cobos (@ariadnaxerta) September 25, 2023

Es veu fantastic 😊😊😊😊😘😘😘😘 — Dolors Herrando (@DolorsHerrando) September 25, 2023