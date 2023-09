TV3 tiene un caramelo a su parrilla, un El Foraster que continúa encadenando un récord de audiencia tras otro. Después del espectacular 27% de share del estreno parecía difícil que pudieran hacer más, pero lo han conseguido. El programa de Quim Masferrer se ha superado y ha hecho un 27,5% este lunes. No les ha afectado el cambio de horario tampoco, forzado por la emisión del Piromusical de la Mercè. Sea a la hora que sea, los fans del programa están allí para seguir las aventuras del presentador y la buena gente que se encuentra en todo Cataluña.

En esta ocasión, han visitado Xerta del Baix Ebre. Los ciudadanos de este pueblo están muy ligados al río Ebro, que ha negado sus calles más de una vez. El equipo del programa ha grabado el Masferrer en calzoncillos dentro del agua mientras observaban la majestuosidad de la presa, un escenario que ha gustado mucho a los telespectadores. El jacuzzi del que dispone es una auténtica pasada y él no ha dudado en meterse.

🧖🏼‍♂️ Jacuzzis, llits de bombolles, cascades d'aigua… El balneari més espectacular on ha estat mai @QuimMasferrer ! #ElForasterTV3 pic.twitter.com/lPsqFluGw1

🗣 "Vaig sortir de casa, en barca, des del balcó" 🚣🏻‍♂️ El limnígraf de Xerta registra els nivells de cada riuada des de 1617. Les crescudes de l'Ebre han negat els seus carrers més d'una vegada, tal com recorda en Ricardo, que va viure la gran inundació del 1937. #ElForasterTV3 pic.twitter.com/g5n9qnohDj

En cuanto a los personajes con los que se ha encontrado, destaca Ricardo porque ha protagonizado una escena muy tierna. Este vecino del pueblo ha soplado 90 velas el día de su cumpleaños. Con Anna han hablado de las jotas y las competiciones entre los barrios de la localidad, por ejemplo, y también se ha vivido un momento muy bonito en el que un padre y un hijo se han abrazado después de confesar que les gusta pedirse consejo entre ellos.

🎂 Amb 90 anys, en Ricardo bufa per primera vegada les espelmes del seu aniversari gràcies a la màgia d' #ElForasterTV3 ✨ pic.twitter.com/n9dIuYSV9r

Como es habitual, Twitter se ha llenado de mensajes bonitos en los que la audiencia ha alabado el trabajo y la manera de trabajar de Quim Masferrer. Se han podido leer comentarios positivos hacia el programa y, sobre todo, hacia él: «Como siempre hemos disfrutado mucho de El Foraster porque tú también pones mucho de sentimiento cuando hablas con la gente. Quim, eres muy buena gente» o «Sigue así, Quim, haciendo feliz a las personas con pequeños detalles de gran cariño. Enhorabuena al programa».

Com sempre hem gaudit molt del "foraster" perquè tú també hi poses molt de sentiment quan parles amb la gent.

Quim, et molt bona gent!