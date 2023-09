Oriol Sala-Patau: «Necesitamos una financiación más estable para las series propias de TV3»

Oriol Sala-Patau (Barcelona, 1966) es el jefe del departamento de Ficción y Cine de TV3 después de más de 30 años de trayectoria en la cadena. El productor dirige un equipo que se dedica a seleccionar qué proyectos audiovisuales llevar a cabo y cómo invertir el dinero que destinan a esta partida. En una entrevista a El Món, lamenta continuar condicionados a temas presupuestarios porque esto evita que puedan añadirse más ficciones propias -y en versión original en catalán- a la parrilla.

TV3 dice apostar por la ficción en catalán y en diferentes ruedas de prensa se ha insistido que es la cadena quien tiene que empujar para hacer funcionar este sector. ¿Qué papel tienen en estos momentos dentro de todo este engranaje?

TV3 tendría que ser el motor de la ficción catalana. Digo tendría aunque, de hecho, lo somos. Eso sí, siempre estamos condicionados a temas presupuestarios… Es verdad que hemos estado años con pocas ficciones propias en nuestra parrilla y esto se está revirtiendo gracias a la política de la ICEC, el Instituto Catalán de las Empresas Culturales. Desde aquí aportan un millón y medio de euros a las series que tienen un presupuesto por encima de cuatro millones. Lo que hacemos es intentar ir emparejados con ellos a la hora de validar proyectos para que podamos complementarnos y llegar a una financiación que sea la correcta. Creo que continuamos siendo el motor de la ficción y que nos miran mucho fuera; están atentos a todo aquello que nosotros producimos y hay un interés muy alto. Lo tenemos todo para hacer cosas muy potentes en este sector porque tenemos talento, un territorio maravilloso y escuelas de teatro que están generando profesionales buenísimos.

A principios de año anunciaron la incorporación de nuevas fórmulas para incrementar la ficción propia, ya que el modelo de producción 100% de TV3 que era muy caro de mantener. ¿Cómo va este objetivo?

Nosotros antes lo que hacíamos era financiar las series de manera única. TV3 tenía un plan de producción y designaba un dinero para que se pudiera llevar a cabo aquel determinado formato. Este modelo ha quedado obsoleto porque todo se ha encarecido. El hecho que las plataformas hayan generado este volumen de series ha hecho que la gente se profesionalice y que tengan los sueldos que merecen, un aumento que se tiene que sumar a que la gasolina se ha encarecido y la luz… Una serie que se podía hacer por un volumen de 4.000 € el minuto aproximadamente, ahora se ha disparado a gastos mucho más altos. Lo que hemos tenido que hacer es buscar la manera de coproducir series que continúen siendo en catalán, principalmente, para tener un catálogo que sea competitivo y potente. De este modelo, que es incipiente porque solo funciona desde hace dos años, todavía no hemos visto los resultados.

Bojos per Molière fue una de las primeras series hechas con este nuevo modelo de negocio.

Sí, y no tuvo el éxito querido. El equipo lo capitaneaba Héctor Lozano, una figura muy solvente por su trayectoria en Merlí , y el grupo de Veranda que es una productora muy sólida también. Desgraciadamente, a pesar de que la factura es impecable y la serie tiene unas condiciones muy buenas, no funcionó. ¿Quizás porque el mundo del teatro es muy endogámico y no interesa a todo el mundo? Lo que quiero que quede claro es que nos encontremos en una línea muy buena porque es atrevida y tenemos productos que creo que pueden interesar a diferentes targets de público.

¿Y qué pasa con el tema de la lengua ahora que el catalán tiene que tener más presencia en las producciones hechas aquí?

En un primer llamamiento que hicimos, el tema del castellano estaba validado y podíamos hacer una serie en castellano y nosotros doblarla al catalán. Tal como lo tenemos ahora montado, el ICEC obliga las productoras a que sus productos tengan, como mínimo, un 50 o 55% de catalán. Esto lo hace mayoritario, pero no implica que toda la serie esté en catalán. Al menos, sí que hemos mejorado un poco la opción a que la lengua esté más representada. Los productos que tendremos pronto, excepto alguno, la mayoría serán en versión original catalana y esto nos alienta mucho porque volvemos al modelo de siempre.

Ahora tienen la mirada puesta en la nueva OTT, 3Cat, la plataforma digital que se estrenará pronto. Este catálogo se tendrá que rellenar de ficciones que puedan llamar la atención ante la competencia feroz que tendrá. ¿Cómo lo harán?

Las series catalanas tendrán un papel importantísimo dentro de la plataforma. Las plataformas necesitan contenidos y, sobre todo, de ficción porque es lo que más se consume. Nosotros nos tenemos que diferenciar de alguna manera, pero es difícil competir. Estamos buscando un público joven y este es uno de los encargos que tiene la nueva OTT. Habrá una serie que se llama Jo mai mai , por ejemplo, que está focalizada en un grupo de adolescentes en una casa de colonias en que tendrán historias de amor y creemos que esto puede ser, es difícil decir un nuevo Merlí , pero puede ser un producto que tendrá fans y generará expectativa.

Anunciaron ocho ficciones propias, lo que suponía un aumento considerable teniendo en cuenta que el año pasado solo estrenaron dos. ¿La idea es continuar haciendo más e incrementar este número el próximo año? ¿Nos puede avanzar algunos títulos?

El calendario que hemos ido sembrando irá ampliándose. Ahora mismo tenemos Això no és Suècia de Aina Clotet que podremos ver en TV3 y en la plataforma este otoño. También tenemos otra llamada La mirada de Fiona en la que se habla de la relación hija-madre y la dificultad que tiene una joven hoy para poder vivir en una ciudad que es hostil con aquellos sin mucho dinero. También presentaremos Els hereus de la terra , una coproducción de época muy ambiciosa que hemos hecho con Netflix y Antena 3 que cuesta 10 millones de euros y que se estrena este domingo. Te puedo avanzar algún título como Vintage que tendrá dos protagonistas de casi 60 años. Y no nos olvidamos del territorio, puesto que hemos hecho Delta , un thriller que pasa en el Delta del Ebro y que empezaremos a producir este octubre si va bien. También hemos hecho La academia , una escuela de fútbol con chicos y chicas con un planteamiento de ficción que no podría ser más acertado en estos momentos. Detrás hay una distribuidora internacional muy potente que le dará cancha por todas partes, aunque esta serie está rodada en castellano y nosotros hemos podido colaborar en una manera pequeña. Eso sí, nos permitía tener un producto de mucha calidad y con gente de aquí y todo el talento catalán que doblaremos al catalán.

A la hora de buscar acuerdos con plataformas grandes, ¿qué los echa para atrás? ¿La lengua?

El catalán no es una puerta grande que te abre negociaciones con las productoras, más bien al contrario. Sí que es verdad que ahora hay un mandato que las obliga a tener contenidos en catalán y esto hace que, al final, la obligación sea un deber y nos miran de otro modo. Tenemos socios amables como Amazon, que ha participado activamente en Cites y ahora en La academia . Ahora bien, hay otros de más complicadas porque no querían hablar con nosotros, aunque últimamente se están acercando. Con HBO también estamos en negociaciones porque tenemos un proyecto muy ambicioso entre manos, por ejemplo.

Ahora buscan colaboraciones con otras plataformas. Un caso de este estilo es el de Cites Barcelona , por ejemplo. No estaba grabado íntegramente en catalán y esto no gustó, ya que muchos criticaron que la emisión mezclara los dos idiomas. ¿Estaban forzados a hacerlo así porque no podían pagar que fuera todo en catalán?

Cites Barcelona creó una desafección en nuestra audiencia porque era un producto autóctono, aunque viniera de un formato anglosajón se vio como un producto 100% catalán. Cuando hablamos de hacer la tercera temporada, sabíamos que no podíamos pagar ñp que habían costado las anteriores porque estábamos muy lejos presupuestariamente por el aumento de los costes. Amazon vio las virtudes de colaborar juntos desde el principio porque tenía la serie original en su catálogo y les había funcionado muy bien. Nosotros solo aportábamos un 30% de la serie y esto te condiciona, ya que estás en minoría. Ahora bien, presionamos mucho para que algún episodio pudiera ser en catalán. Amazon tenía sus dudas porque querían casting castellano como Carmen Marchi, así que entendimos que teníamos que entendernos si queríamos volver a hacer un Cites … aunque sabíamos que crearía desafección o un ruido mediático que no fuera completamente en catalán. Creo que supimos gestionarlo más o menos, ya que dimos al telespectador la posibilidad de verla en la versión catalana y, curiosamente, el 70% la vio en catalán. Nos criticamos y nos señalamos, pero después tenemos este punto de patriotismo que hace que lo queramos ver doblado igualmente.

¿Esta coproducción que mezcla catalán y castellano es un método que usarán puntualmente o ha llegado para quedarse?

Lo que ha llegado para quedarse es la coproducción y esta tendrá siempre un socio mayoritario que tendrá algo que decir. Si conseguimos convencer este socio que el catalán es la lengua que tiene que tener este proyecto y que es importantísimo que sea así -cosa que creo que podemos hacer- pues lo tendremos en catalán. Otras veces, el otro socio tiene otros objetivos y te dice que no puede ser; que solo permitirá que haya catalán de manera minoritaria.

¿Las ficciones en TV3 tienen que ser íntegramente en catalán?

Creo que como misión de grupo, todas las ficciones de TV3 tienen que ser en versión original catalana siempre. Es innegable, sin embargo, que no podemos dar la espalda a la industria. Si hay un actor como Carlos Cuevas que hace Cites en castellano o hace una película en castellano rodada íntegramente en Cataluña, pues tenemos que apoyar estas productoras y a estos talentos. Sí que velamos para que la ficción sea en catalán, pero también tenemos que ser flexibles.

Colaboran con otras plataformas y también con cadenas como IB3 y À Punt. ¿Qué buscan con este tipo de acuerdos más locales?

Espero que podamos continuar manteniendo con estas cadenas la excelente relación que mantenemos actualmente. Colaborar con IB3 y À Punt nos aporta un valor lingüístico porque hemos creado productos que nos dignifican y que es interesante que estemos los tres. ¿Es un tema político? Sí, pero también de ambicioso. Tenerlos aquí es un lujo por diversidad lingüística.

También anunciaron el estreno de más de unas veinte series internacionales con títulos tan potentes como Borg e n que han doblado al catalán. ¿Son estas las que más audiencia hacen o no necesariamente?

Nosotros compaginamos producción propia y la adquisición de ficciones ajenas, las que compramos al precio que marca el distribuidor. Cuando nos ofrecieron la posibilidad de tener Borgen , por ejemplo, pensamos que era una buena oportunidad para doblarla porque este es uno de los objetivos de la cadena: tener producto que gusta de terceros, pero en una versión doblada al catalán que, tarde o temprano, acabará a las plataformas porque nos lo acaban pidiendo.

¿Con qué presupuesto cuentan en estos momentos para crear ficción propia?

Tenemos tres presupuestos diferentes. El primero es para coproducciones, que está alrededor de los tres millones de euros. El segundo, para la compra de producción ajena que es muy generalista porque aquí engloba los documentales, el SX3, las películas… un dinero que ha ido bajando cada año. Y, finalmente, el que decimos para el plan de producción que es el que se firma directamente a productos que van a parrilla desde aquí y aquí depende porque cada año cambia. A veces nos encontramos con productos prémium como Eufòria que se acaba llevando mucho dinero y te deja menos margen.

¿Esta asignación aumenta cada año?

No, desgraciadamente estamos en unos presupuestos que son prorrogados constantemente y estamos haciendo magia con el tema de las coproducciones. Necesitamos una financiación que sea más estable y que ayude, incluso, a producir series propias.

¿Es suficiente este dinero para poder mantener un panorama audiovisual catalán bastante potente?

No, no lo es. Nuestro departamento y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales en general siempre nos quejamos de que necesitamos un modelo de contratación de programas que estabilice el funcionamiento de esta empresa y que puedas hacer proyectos a largo plazo. Si nos decidimos a hacer una serie para el 2025 nos arriesgamos porque no sabemos si la podremos pagar o en detrimento de que lo tendremos que hacer. Esta no es la situación que tendría que ser y es muy complicado trabajar de este modo. Cada año cuando tenemos que establecer los presupuestos del año siguiente tenemos que decir cosas que dejaremos de hacer. El tema de la financiación es una asignatura pendiente.

¿Las series en catalán funcionan? La gente reclama más series y películas en catalán, ¿pero hacen buenos números?

Sí, lo hacen. Merlí y Moebius funcionaron muy bien y ahora Com si fos ahir funciona como un trueno. La catedral del mar doblada gustó mucho. Si el producto es bueno y tiene calidad, creo que el público lo tenemos. Lo otro es que los consumos están cambiando y que a veces no somos tan pacientes como antes. Que ahora tengas que esperar a la semana próxima para ver la conclusión del que te hemos explicado, pues a veces se hace un poco pesado. Hay gente que sabemos que espera que se acabe la serie para poder verla toda seguida.

¿Cuesta encontrar patrocinadores y empresas que quieran apostar por las series en nuestra lengua?

Creo que el sector conoce bien nuestras ficciones y las valora muy positivamente. Sé que Damm siempre nos pregunta qué tenemos para poder posicionar su producto con nosotros. Cuando estrenamos una serie hay interés y patrocinadores y comerciales que ponen dinero con la publicidad. Más que esto, que es un producto acabado, lo que nos cuesta es la parte previa de financiar los productos antes de rodarlos que acepten el contenido y nos ayuden a financiarlos.

Varios actores lamentan que no se apueste bastante por la ficción en catalán y que falte trabajo para todos los intérpretes catalanes que hay. ¿Cree que es cierto?

Creo que hay muchos actores muy buenos porque las formaciones aquí son excelentes. Tenemos una cantera excelente, aunque esta sea una de los trabajos más precarios que hay porque desgraciadamente puedes hacer una serie que te lleva a la fama y después te estás dos años que, por el que sea, tu perfil no encaja y no trabajas. Hay mucha competencia, esto es cierto.

Si nos centramos en las series que están emitiendo actualmente en TV3, destaca claramente el Com si fos ahir. ¿El éxito de esta serie en que radica?

Tenemos un público muy fiel a nuestras telenovelas. Cuando mirábamos de arrancar esta, teníamos un titular muy fuerte que era la muerte del hermano del protagonista. No sabíamos muy bien hacia dónde iría esta serie y su arranque no fue fácil y estábamos relativamente preocupados. Sabíamos, pero, que podíamos ofrecer una dinámica mucho diferente al anterior con La Riera qué podías encontrarte con la cabeza de un caballo en la cama. En Com si fos ahir teníamos claro que entraríamos nunca en crímenes ni en revólveres. La evolución de la serie ha sido buenísima porque hemos conseguido acercar temáticas sociales al espectador y que la gente se interese mucho y empatice con estos temas. No sé cómo se consigue el éxito, pero tenemos un grupo de guionistas muy bueno y unos actores muy buenos que son un 10.

Mantener una serie con prácticamente el mismo grupo de actores durante siete temporadas no es nada fácil. ¿Se plantean esta como una serie que pueda llegar a seguir el camino de Gent de barri y convertirse en la más longeva de TV3?

Yo vivo bastante en el día a día, pero ojalá esta sea la más longeva que se ha emitido en TV3. Yo estaría encantado de llevarme este titular. Pero hay cosas que tienen que acabar dignamente también… Larga vida al Com si fos ahir , por eso. En un momento dado, puedes pensar que ha llegado el momento de cambiarla y buscar otra. Ahora bien, cuesta tanto encarar un éxito y que funcione y se mantenga. ¡En conversaciones que hemos tenido siempre decimos que por qué lo tenemos que mover si está haciendo 17% o 20% de cuota de pantalla! ¿Por qué te tienes que preocupar? Hay que ver cómo evoluciona esta séptima temporada y siempre conscientes que todo tiene un principio y un final y, algún día, esta también se tendrá que acabar. De momento, pero, gratamente sorprendidos de este éxito con un gran esfuerzo detrás.

En este retorno con la parrilla de la tarde más fragmentada, le han cambiado el horario y parece que la audiencia se ha resentido un poco porque han bajado los telespectadores respecto al anterior. ¿A qué se debe?

Ha habido un cambio de parrilla sustancial que me preocupaba por si acababa perjudicando a Com si fos ahir porque hay unos hábitos de consumo muy adquiridos. Visto lo que está dando, sin embargo, se confirma que ha sido un éxito. Si después incorporamos El Paradís de les senyores es porque sabíamos que esto fidelizaría quizás un público que no había entrado al Com si fos ahir y ahora lo hace, mucha gente se engancha al final de la serie para ver después El Paradís . Mi preocupación se ha desvanecido sobre todo esta semana, al ver que martes ya hacíamos un 17% de share . Pienso que es ahora cuando todo el mundo ya empieza a tener una estabilidad familiar y los hábitos que mantendrás a lo largo del año. También es cierto que cada inicio de temporada hemos tenido como competidor La Vuelta ciclista que no sé qué pasa porque muchos fans de Com si fos ahir nos abandonan para sintonizarlo. Esto hace que la audiencia también mengüe, quizás. Además, que nuestros arranques de temporada siempre son light y vamos planteando cosas para que sea a finales de octubre cuando estallen todos los líos y estés realmente atrapado.

En caso de que no mejore la cosa, ¿os plantearían cambiar el horario otra vez?

De momento estamos muy a la expectativa, pero estamos satisfechos de cómo está yendo. Es verdad que podría haber un plan B en caso de que esto fuera muy mal y, rápidamente, el jefe de programas actuaría de alguna manera porque Com si fos ahir es la joya de la corona de TV3. Yo soy el primero que estaba preocupado, y todo el equipo lo estaba, pero no nos podemos quejar.

Siempre se habla mucho de las series, pero no tanto de los largometrajes que también coproducen. ¿En el sector de las películas es muy diferente? ¿Cómo están las cosas aquí?

Nosotros participamos en coproducción en muchas películas que pueden ser en versión original catalanas o castellanas. Nosotros buscamos que las películas tengan territorio, talento catalán y una buena salida en nuestra programación. Una vez escoges un producto, después tienes que encontrar un buen momento para emitirlo porque quieres que tenga visibilidad. Aunque sea difícil, es bueno darle el mejor slot posible.

¿Cuesta acostumbrar al telespectador de TV3 a ver películas en TV3?