Triunfa ‘El Foraster’ en Camprodon: un futuro alcalde y una receta secreta

El Foraster ha vuelto a TV3 con una novena temporada muy esperada. Quim Masferrer ha encontrado a muy buena gente en Camprodon, una aventura en la que ha presentado personajes peculiares y en la cual ha conseguido averiguar uno de los mejores secretos de esta localidad tan y tan famosa. Los telespectadores se han mostrado encantados con esta emisión y Twitter se ha llenado de aplausos y buenas palabras hacia uno de los programas que más gustan de toda la parrilla.

Quim Masferrer se encuentra con un posible futuro alcalde

El primer protagonista de este programa en Camprodon ha sido Biel, un alumno de sexto de Primaria que perfectamente podría llegar a ser un futuro alcalde. El presentador se ha quedado boquiabierto ante la manera de hablar y los gestos del niño, todo un político en potencia que no se ha cortado a la hora de criticar al gobierno con mucha dureza.

La abuela del niño, Carmen, ha reprochado a Masferrer que no haya conseguido que el tren llegara a Camprodon como le pidió hace tiempo. Este le ha recordado que esta petición se la tiene que hacer en la Generalitat y no a él, una frase que ha dado alas al niño para decir la suya… ¡y de qué manera! «Esto se tiene que hablar con los ladrones de arriba que nos roban cada día, el gobierno nos roba cada día un cuanto dinero a todos. De donde te crees que lo sacan, ¿el dinero? De nuestros bolsillos«, ha espetado con un discurso más propio de adulto.

No contento con esto, ha proseguido con su alegato: «La política, para mí, es ser un poco como un ladrón y decidir qué se tiene que hacer con las normas. Los políticos tendrían que hacer que la población estuviera más orgullosa y tendrían que rebajar algo más los impuestos porque nos están vaciando los bolsillos y no tenemos ni para el pan de cada día. Si yo fuera alcalde, intentaría hacer todo lo que la población me pidiera».

Quim Masferrer conoce a un niño que quiere ser alcalde de Camprodon | TV3

Descubren el secreto de la receta de las famosas galletas de Camprodon

Más adelante, Quim Masferrer ha querido hablar con un par de vecinas de la localidad. A ellas las ha preguntado cómo han podido guardar el secreto de las galletas de Camprodon: «Pues mira, mi hijo trabaja haciéndolas. Él hace una mezcla de ingredientes y su compañero otra sin que el otro sepa qué ha hecho. Las galletas llevan huevos de campesino, agua, bicarbonato, azúcar, mantequilla del Cadí, chocolate de Vic, harina… Todo son ingredientes de Cataluña. Todo esto se mezcla y al horno», decían sin darse cuenta de que el presentador iba apuntando.

Las vecinas de Camprodon, encantadas con Quim Masferrer | TV3

Ovejas y un frustrado cantante de ópera sorprenden a Quim Masferrer

En Camprodon, Quim Masferrer también se ha encontrado con Pulí, uno frustrado cantante de ópera a quien ofrecieron cantar en el Liceo en su momento. Sin que se lo esperara, el presentador veía como el hombre le hacía una rima y se ponía a cantar sin avisar: «Me llamo Pulí, el Dios que el va parir. Mira, te he hecho un agudo». Más adelante le explicaría que solo canta si está feliz, que en caso de estar enfadado opta por silbar.

En esta emisión ha enseñado algunos de los rincones más icónicos de Camprodon y también se han presentado otros vecinos, entre ellos Toti y su manada de ovejas: «No te diré cuántas tengo porque da mala suerte», soltaba el pastor. Se ha demostrado que la relación de sus habitantes con los pijos de Barcelona no es del todo fácil, además.

El inicio de temporada ha gustado mucho | TV3

Los telespectadores aplauden el retorno de El Foraster

En Twitter, como decíamos, todos los mensajes han estado aplausos hacia TV3 por mantener en plantilla uno de los programas que más gustan: « El Foraster , ya te echábamos de menos. Cómo se las traen los de Camprodon» o «Ganas del próximo» han sido de los comentarios más repetidos.

