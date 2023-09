El Foraster ha tornat a TV3 amb una novena temporada molt esperada. Quim Masferrer ha trobat molt bona gent a Camprodon, una aventura en què ha presentat personatges peculiars i en la qual ha aconseguit esbrinar un dels millors secrets d’aquesta localitat tan i tan famosa. Els teleespectadors s’han mostrat encantats amb aquesta emissió i Twitter s’ha omplert d’aplaudiments i bones paraules cap a un dels programes que més agraden de tota la graella.

Quim Masferrer es troba amb un possible futur alcalde

El primer protagonista d’aquest programa a Camprodon ha estat el Biel, un alumne de sisè de Primària que ben bé podria arribar a ser un futur alcalde. El presentador s’ha quedat bocabadat davant la manera de parlar i els gestos del nen, tot un polític en potència que no s’ha tallat a l’hora de criticar el govern amb molta duresa.

L’àvia del nen, la Carmen, ha retret a Masferrer que no hagi aconseguit que el tren arribés a Camprodon com li va demanar fa temps. Aquest li ha recordat que aquesta petició se l’ha de fer a la Generalitat i no a ell, una frase que ha donat ales al nen per dir la seva… i de quina manera! “Això s’ha de parlar amb els lladres de dalt que ens roben cada dia, el govern ens roba cada dia uns quants calerons a tots. D’on et creus que els treuen, els diners? De les nostres butxaques“, ha etzibat amb un discurs més propi d’adult.

No content amb això, ha prosseguit amb el seu al·legat: “La política, per a mi, és ser una mica com un lladre i decidir què s’ha de fer amb les normes. Els polítics haurien de fer que la població estigués més orgullosa i haurien de rebaixar una mica més els impostos perquè ens estan escurant les butxaques i no tenim ni per al pa de cada dia. Si jo fos alcalde, intentaria fer tot el que la població em demanés”.

Quim Masferrer coneix un nen que vol ser alcalde de Camprodon | TV3

Al descobert el secret de la recepta de les famoses galetes de Camprodon

Més endavant, el Quim Masferrer ha volgut parlar amb un parell de veïnes de la localitat. A elles les ha preguntat com han pogut guardar el secret de les galetes de Camprodon: “Doncs mira, el meu fill treballa fent-les. Ell fa una barreja d’ingredients i el seu company una altra sense que l’altre sàpiga què ha fet. Les galetes duen ous de pagès, aigua, bicarbonat, sucre, mantega del Cadí, xocolata de Vic, farina… Tot són ingredients de Catalunya. Tot això es barreja i al forn”, deien sense adonar-se que el presentador anava apuntant.

Les veïnes de Camprodon, encantades amb Quim Masferrer | TV3

Ovelles i un frustrat cantant d’òpera sorprenen a Quim Masferrer

A Camprodon, el Quim Masferrer també s’ha trobat amb el Pulí, un frustrat cantant d’òpera a qui van oferir cantar al Liceu en el seu moment. Sense que s’ho esperés, el presentador veia com l’home li feia una rima i es posava a cantar sense avisar: “Em dic Pulí, el Déu que el va parir. Mira, t’he fet un agut”. Més endavant li explicaria que només canta si està feliç, que en cas d’estar emprenyat opta per xiular.

En aquesta emissió ha ensenyat alguns dels racons més icònics de Camprodon i també s’han presentat altres veïns, entre ells el Toti i el seu ramat d’ovelles: “No et diré quantes en tinc perquè dona mala sort”, deixava anar el pastor. S’ha demostrat que la relació dels seus habitants amb els pijos de Barcelona no és del tot fàcil, a més a més.

L’inici de temporada ha agradat molt | TV3

Els teleespectadors aplaudeixen el retorn d’El Foraster

A Twitter, com dèiem, tots els missatges han estat alabances cap a TV3 per mantenir en plantilla un dels programes que més agraden: “El Foraster, ja et trobàvem a faltar. Com les foten els de Camprodon” o “Ganes del pròxim” han estat dels comentaris més repetits.

