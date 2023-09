Un productor desmunta les acusacions de Jordi Évole contra TV3

Un productor televisiu ha desmuntat les acusacions de Jordi Évole contra TV3, a qui el presentador ha criticat per no convidar-lo mai i només interessar-se per ell per parlar de la malaltia minoritària que pateix. Franki Pereira, que és productor al Col·lapse de TV3, ha assegurat en conversa amb El Món que l’any com a “mínim” va intentar parlar amb ell dues vegades per convidar-lo al programa, però que finalment no es poder lligar perquè Évole tenia problemes d’agenda.

Pereira ha insistit que tant ell com una companya seva de producció de La Manchester, la productora de Ricard Ustrell, han fet gestions en “diferents ocasions” per portar Évole al programa, però mai han fructificat. “Parlàvem amb ell per fer un primer contacte i ens acabava derivant al seu representant que, en les diferents ocasions, ens va dir que tenia incompatibilitat d’agenda”, explica el productor, que en realitat creu que és una situació molt habitual, però que demostraria que a TV3 sí que pensen en Jordi Évole. “Res que no ens passi amb molts convidats, que els fem arribar una invitació per venir i, pels motius que siguin, ens diuen que no poden”.

Jordi Évole parla de periodisme i música al Planta Baixa – TV3

Crítiques a TV3 i escarni a ‘La Marató’

Évole, que va fer el salt a la fama precisament a TV3 —fent de Follonero al programa de Buenafuente—, va fer les polèmiques declaracions en el podcast La Ruïna, que condueixen els humoristes Ignasi Taltavull i Tomás Fuentes. Évole va aprofitar l’entrevista per enviar un dard a TV3. “Em van trucar per a La Marató de TV3 de l’any passat, fem les malalties rares, què tal si vens a explicar lo teu? Però home! Per qui m’heu pres? No em convideu a res i em convideu a explicar la meva malaltia?”, etziba Évole mentre els dos presentadors esclafeixen a riure. “I no hi vas anar?”, pregunta Fuentes. “Clar que no. Tenia futbol sala aquell dia”, respon el presentador.

Després de les seves paraules, que han suscitat grans crítiques a les xarxes, Pereira li va respondre amb un missatge a la xarxa social X, l’antic Twitter. “Ostres, doncs jo juraria que l’any passat vaig parlar amb ell, mínim 2 vegades, per convidar-lo al Col·lapse de TV3 i va declinar la invitació les dues vegades. Li deuen haver hackejat el telèfon i em devia contestar algú altre…” Fins ara ni Évole ni els dos humoristes han fet comentaris sobre la polèmica.