Polèmiques declaracions de Jordi Évole, que ha acusat TV3 de no convidar-lo mai i només interessar-se per ell perquè expliqui els detalls de la cataplexia, la malaltia minoritària que pateix i que li fa perdre to muscular en moments de gran emoció o per una situació estressant. El presentador i periodista català ha estat l’últim convidat del podcast La Ruïna, que presenten els humoristes Tomás Fuentes i Ignasi Taltavull, i ha aprofitat per llançar un nou dard contra la cadena pública catalana.

“Em van trucar per a La Marató de TV3 de l’any passat, ‘fem dels malalties rares, què tal si vens a explicar ‘lo teu?’ Però home! Per qui m’heu pres? No em convideu a res i em convideu a explicar la meva malaltia?”, diu Évole mentre els dos humoristes no deixen de riure. “I no hi vas anar?”, li pregunta Tomás Fuentes. “Clar que no. Tenia futbol sala aquell dia”, respon el presentador. Els seus comentaris han aixecat una gran polseguera a les xarxes, on centenars d’usuaris li han retret la seva actitud de menyspreu.

L’última aparició d’Évole a TV3, fa menys d’un any

De fet, Évole va anar a TV3 fa poc menys d’un any. El programa Planta Baixa el va convidar perquè parlés de la seva nova aventura com a cantant. El presentador té un grup, Los Niños Jesús, amb el qual versiona cançons de pop-rock espanyol de diverses èpoques. També va parlar de la seva entrevista al cantant Pau Donés o de per què va deixar Salvados. Aquest any Évole ha passat pels micròfons de Catalunya Ràdio en almenys dues ocasions.

El periodista Franki Pereira, ajudant de producció de La Manchester, també ha retret a Évole els seus comentaris burlescs i assegura que ha intentat portar-lo sense èxit al programa Col·lapse que presenta Ricard Ustrell. “Ostres, doncs jo juraria que l’any passat vaig parlar amb ell, mínim 2 vegades, per convidar-lo al Col·lapse i va declinar la invitació les dues vegades. Li deuen haver hackejat el telèfon i em devia contestar algú altre…”