Évole acusa a TV3 de no invitarlo nunca y se burla de La Marató

Polémicas declaraciones de Jordi Évole, que ha acusado a TV3 de no invitarlo nunca y solo interesarse por él para que explique los detalles de la cataplexia, la enfermedad minoritaria que sufre y que le hace perder tono muscular en momentos de gran emoción o por una situación estresante. El presentador y periodista catalán ha sido el último invitado del podcast La Ruina, que presentan los humoristas Tomás Fuentes e Ignasi Taltavull, y ha aprovechado para lanzar un nuevo dardo contra la cadena pública catalana.

«Me llamaron de La Marató de TV3 del año pasado, ‘haremos las enfermedades raras, ¿qué tal si vienes a explicar ‘lo tuyo?’ ¡Pero hombre! ¿Por quién me habéis tomado? ¿No me invitáis a nada y me invitáis a explicar mi enfermedad?”, dice Évole mientras los dos humoristas no dejan de reirse. «¿Y no fuiste?», le pregunta Tomás Fuentes. «Claro que no. Tenía fútbol sala aquel día”, responde el presentador. Sus comentarios han levantado una gran polvareda en las redes, donde centenares de usuarios le han reprochado su actitud de desprecio.

La última aparición de Évole en TV3, hace menos de un año

De hecho, Évole fue a TV3 hace poco menos de un año. El programa Planta Baixa lo invitó para que hablara de su nueva aventura como cantante. El presentador tiene un grupo, Los Niños Jesús , con el que versiona canciones de pop-rock español de varias épocas. También habló de su entrevista al cantante Pau Donés o de por qué dejó Salvados. Este año Évole ha pasado por los micrófonos de Catalunya Ràdio en al menos dos ocasiones.

El periodista Franki Pereira, ayudando de producción de La Manchester, también ha reprochado a Évole sus comentarios burlescos y asegura que ha intentado llevarlo sin éxito al programa Colapso que presenta Ricard Ustrell. “Ostras, pues yo juraría que el año pasado hablé con él, mínimo 2 veces, para invitarlo al Col·apse y declinó la invitación las dos veces. Le deben de haber hackeado el teléfono y me debía de contestar alguien otro…”