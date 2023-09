Un productor desmonta las acusaciones de Jordi Évole contra TV3

Un productor televisivo ha desmontado las acusaciones de Jordi Évole contra TV3, a quien el presentador ha criticado por no invitarlo nunca y solo interesarse por él para hablar de la enfermedad rara que sufre. Franki Pereira, que es productor en el programa Col·lapse de TV3, ha asegurado en conversación con El Món que el año como “mínimo” intentó hablar con él dos veces para invitarlo en el programa, pero que finalmente no se pudo atar porque Évole tenía problemas de agenda.

Pereira ha insistido que tanto él como una compañera suya de producción de La Manchester, la productora de Ricard Ustrell, han hecho gestiones en “diferentes ocasiones” para llevar a Évole al programa, pero que nunca han fructificado. “Hablábamos con él para hacer un primer contacto y nos acababa derivando a su representante que, en las diferentes ocasiones, nos dijo que tenía incompatibilidad de agenda”, explica el productor, que en realidad cree que es una situación muy habitual, pero que demostraría que en TV3 sí que piensan en Jordi Évole. “Nada que no nos pase con muchos invitados, que les hacemos llegar una invitación para venir y, por los motivos que sean, nos dicen que no pueden”.

Críticas a TV3 y escarnio a ‘La Marató’

Évole, que hizo el salto a la fama precisamente en TV3 —haciendo de Follonero en el programa de Buenafuente—, hizo las polémicas declaraciones en el podcast La Ruina, que conducen los humoristas Ignasi Taltavull y Tomás Fuentes. Évole aprovechó la entrevista para enviar un dardo a TV3. “Me llamaron para La Marató de TV3 del año pasado, basura las enfermedades raras, ¿qué tal si vienes a explicar lo tuyo ? ¡Pero hombre! ¿Por quién me habéis tomado? No me invitáis a nada y me invitáis a explicar mi enfermedad?”, espeta Évole mientras los dos presentadores no paran de reír. “¿Y no fuiste?”, pregunta Fuentes. “Claro que no. Tenía fútbol sala aquel día”, responde el presentador.

Después de sus palabras, que han suscitado muchas críticas en las redes, Pereira le respondió con un mensaje en la red social X, el antiguo Twitter. “Ostras, pues yo juraría que el año pasado hablé con él, mínimo, 2 veces, para invitarlo al Col·lapse de TV3 y declinó la invitación las dos veces. Le deben de haber hackeado el teléfono y me debía de contestar otra persona…” Hasta ahora ni Évole ni los dos humoristas han hecho comentarios sobre la polémica.