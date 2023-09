TV3 ha emès una nova entrega de La Puntual, el programa teatral de l’Àngel Llàcer. En aquesta ocasió, han trobat en el monestir medieval de Sant Benet l’escenari perfecte per a l’estrena d’El Laboratori. Abans, però, els membres del jurat s’han reunit per escollir quins aspirants deixarien d’estar en stand by per passar a convertir-se en un dels quaranta-quatre participants.

Després d’una deliberació en què s’han posat bastant d’acord, han tingut la llista perfeccionada i han donat la bona notícia a tots aquells que comencen oficialment aquesta aventura i que opten a posar-se en la pell d’un dels personatges de l’obra. D’aquests 44 actors, només 11 formaran part de la companyia i volien estar segurs que la tria ha estat la correcta. Aquest dimecres, l’emissió ha agradat més que la setmana passada i han augmentat l’audiència. En total, un 11,6% de share que els fa pensar que poden estar fent les coses bé.

La Puntual presenta una novetat en aquesta segona edició

Ha sobtat que presentessin una novetat d’aquesta edició, les expulsions diàries. No es poden relaxar, ja que ara comencen les classes i audicions amb una eliminació que serà constant i que els haurà de mantenir alerta perquè poden ser eliminats. El programa continuava amb una audiència a quatre per anar escalfant motors i aquí ja s’han vist els primers talents. La primera fase eliminatòria d’El laboratori ha donat veu als aspirants, que han hagut d’interpretar el monòleg que els han fet aprendre. Després d’observar a cada grup de quatre, n’han eliminat a un de cadascun: “Eliminarem aquell que menys s’avingui al nostre imaginari”, avançava l’Àngel Llàcer.

A mesura que anaven avançant els candidats, els han donat consells i han resumit què els ha semblat com ho ha fet cadascú. Un cop vistes totes les interpretacions, els membres del jurat s’han tornat a reunir per deliberar sobre què farien i qui es mereix marxar o quedar-se.

Finalment, ha arribat el torn de les primeres expulsions. Han col·locat una pissarra transparent amb les acreditacions que donaven el pas a la següent fase. Els grups, de quatre en quatre, han anat esbrinant qui obtenia aquest privilegi i qui no. Aquí, l’emoció ha estat constant i els comiats han fet molta llàstima.

Els teleespectadors diuen la seva després de les primeres expulsions

I què ha opinat l’audiència? A Twitter, els comentaris no s’han fet esperar. Alguns han lamentat que l’última part del programa, la de l’expulsió, s’hagi fet lenta i pesada amb l’entrega de les acreditacions. Deixant d’això de banda, d’altres han aplaudit la idea del programa amb missatges com: “L’experiència del laboratori i tot el procés en general… viure-ho ha de ser superbonic”.

Pel que fa a les eleccions del jurat, simplement han volgut aplaudir la feina de l’Eric Rodrigo i un usuari ha lamentat no estar d’acord amb l’expulsió “injustíssima” de l’actriu que interpretarà la Felícia: “Hauria d’haver marxat la dona de la jaqueta vermella, però de carrer”.