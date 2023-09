TV3 ha emès aquest dimecres la segona part dels càstings de La Puntual. Tal com ens va avançar l’Àngel Llàcer, aquesta temporada han volgut ampliar aquesta part del programa en haver-se adonat que és la que més crida l’atenció a casa. L’esquema i mecànica ha estat pràcticament igual que la de la setmana passada, amb una primera fase en què els aspirants interpretaven un text lliure i una segona en què els membres del jurat havien de seleccionar qui passava i qui no. Aquesta emissió només ha fet un 8,8% de share, per això, una baixada considerable perquè la setmana passada havien fet un 15,3%.

L’objectiu ha estat continuar la cerca de les 44 persones que competiran per obtenir un paper a L’auca del senyor Esteve. Han d’escollir un total de quatre candidats per a cada paper i tots aquests passaran al laboratori, en què rebran indicacions i hauran de demostrar que es mereixen obtenir el paper i passar a formar part de la companyia. Una altra vegada, han vist gent amb molt talent i els ha estat difícil escollir.

Ella és una de les candidates que ha passat a la següent fase | TV3

La Puntual mostra actuacions molt bones de perfils molt diferents

Per l’escenari han passat estudiants de només 18 anys, una agent immobiliària nascuda a Madrid i criada a Santander que va venir a treballar en un hotel català fa 20 anys i ja no hi ha tornat. A més a més del seu bon català, els ha encantat la manera d’actuar i l’han convidat a passar a la segona fase. També els ha sorprès gratament una noia de Gavà de 24 anys, professora de teatre de nens, que arribava molt i molt nerviosa amb la veu tremolosa. Afortunadament per a ella, ha sabut calmar-se i ha ofert una actuació molt bona que els ha convençut: “Tens molta ambició i no somrius amb la boca, sinó amb els ulls. M’agrada tant que siguis així, que vull que tornis demà”.

Ha fet gràcia que aturessin a un dels candidats a mitja actuació, ja que ho feien perquè es quedaven bocabadats per la seva dicció i una manera de fer tan bona que necessitaven veure més. En un altre moment, l’equip del programa ha entrat a l’escenari i han tapat tots els mobles amb uns plàstics. Tot seguit entrava l’Ana Caballero de Mataró, de 70 anys, que els feia una performance teatral i també audiovisual mentre feia un dibuix amb sorra de colors i altres materials.

Una candidata fa que tot el plató hagi de cobrir-se | TV3

A la segona fase s’ha vist molt de nivell i els membres del jurat han insistit en què anessin incorporant els consells que els donaven per millorar les seves interpretacions. S’han vist escenes que han emocionat i que també han fet riure, un programa que ha agradat molt als teleespectadors perquè fa pinta que l’obra serà una passada tenint en compte els actors i actrius que han seleccionat. S’ha vist gent valenta, amb energia i que s’han transformat a sobre de l’escenari com una dona que ha mostrat tres facetes diferents del personatge que s’havia presentat. L’Àngel Llàcer no ha dubtat en pujar a l’escenari amb ells per ajudar-los a interpretar amb més garra, el que ha tingut un resultat molt i molt bo.

Els teleespectadors, sorpresos amb el nivell d’aquesta segona temporada

La xarxa ha tret fum durant l’emissió d’aquesta segona entrega de La Puntual. Ha agradat moltíssim i pràcticament no s’ha vist cap comentari negatiu. Tots alaben la feinada del càsting, que hi hagi accents d’arreu de Catalunya i que el teatre tingui un lloc al prime time. Ara bé, si s’ha de destacar alguna cosa és l’èxit que ha tingut el senyor Ramón Villaret; un actor amateur de Calella molt estimat que ha rebut aplaudiments de tothom.

Veient #lapuntualTv3 emocionat de veure com una bèstia del Teatre amateur Calellenc com és en Ramón Villaret, n’és un clar exemple de l’estimació que hi té la gent anònima als escenaris… Els anys passen, xo la passió segueix!! Quin crack!!! #calella #bravo — En Sisu de Mataró ❤️💙❤️ (@narciselguapo) September 13, 2023

Doneu-li tots els papers a en Ramon!#LaPuntualTV3 — Laia Teixidor (@LTeixidor) September 13, 2023

Plorant ja amb els aspirants de #LaPuntualTV3 — Júlia Bonjoch 🌍☮️ (@julsjulietjota) September 13, 2023

La cultura, energia i positivisme que transmet #LaPuntualTV3 són més que suficients per tenir-ne una temporada anual. I aporta una varietat dialectal que es troba a faltar molt sovint. 🫶🏼 — Pol Masdeu (@pmasca) September 13, 2023

T’adones que fa mooolts anys que fas de professora d’Arts Escèniques quan no paren de sortir exalumnes al càsting de #LaPuntualTV3!! Molta merda a totes!!! 😍 — Mireia Gubianas (@nenamuda) September 13, 2023

si #ElLlopTV3 y #lapuntualtv3 es de lo millor que ha fet @tv3cat , es diu i ja està. — Is – Experta en #NuevaYork (@5thconbleecker) September 13, 2023