TV3 ha emitido este miércoles la segunda parte de los castings de La Puntual . Tal como nos avanzó Ángel Llàcer, esta temporada han querido ampliar esta parte del programa al haberse dado cuenta de que es la que más llama la atención en casa. El esquema y mecánica ha sido prácticamente igual que la de la semana pasada, con una primera fase en la que los aspirantes interpretaban un texto libre y una segunda en la que los miembros del jurado tenían que seleccionar quién pasaba y quién no.

El objetivo ha sido continuar la búsqueda de las 44 personas que competirán para obtener un papel en L’auca del senyor Esteve . Tienen que escoger un total de cuatro candidatos para cada papel y todos estos pasarán en el laboratorio, donde recibirán indicaciones y tendrán que demostrar que se merecen obtener el papel y pasar a formar parte de la compañía. Otra vez, han visto gente con mucho talento y les ha sido difícil escoger.

Ella es una de las candidatas que ha pasado a la siguiente fase | TV3

La Puntual muestra actuaciones muy buenas de perfiles muy diferentes

Por el escenario han pasado estudiantes de solo 18 años, una agente inmobiliaria nacida en Madrid y criada en Santander que vino a trabajar en un hotel catalán hace 20 años y ya no ha vuelto. Además de su buen catalán, les ha encantado la manera de actuar y le han invitado a pasar en la segunda fase. También les ha sorprendido gratamente una chica de Gavà de 24 años, profesora de teatro de niños, que llegaba muy y muy nerviosa con la voz temblorosa. Afortunadamente, ha sabido calmarse y ha ofrecido una actuación muy buena que los ha convencido: «Tienes mucha ambición y no sonríes con la boca, sino con los ojos. Me gusta tanto que seas así, que quiero que vuelvas mañana».

Ha hecho gracia que pararan a uno de los candidatos a media actuación, ya que lo hacían porque se quedaban boquiabiertos por su dicción y una manera de hacer tan buena que necesitaban ver más. En otro momento, el equipo del programa ha entrado al escenario y han tapado todos los muebles con unos plásticos. A continuación entraba Ana Caballero de Mataró, de 70 años, que les hacía una performance teatral y también audiovisual mientras hacía un dibujo con arena de colores y otros materiales.

Una candidata hace que todo el plató tenga que cubrirse | TV3

En la segunda fase se ha visto mucho nivel y los miembros del jurado han insistido en que fueran incorporando los consejos que les daban para mejorar sus interpretaciones. Se han visto escenas que han emocionado y que también han hecho gracia, un programa que ha gustado mucho a los telespectadores porque hace pinta que la obra será una pasada teniendo en cuenta los actores y actrices que han seleccionado. Se ha visto gente valiente, con energía y que se han transformado encima del escenario como una mujer que ha mostrado tres facetas diferentes del personaje que se había presentado. Ángel Llàcer no ha dudado al subir al escenario con ellos para ayudarlos a interpretar con más garra, lo que ha tenido un resultado muy y muy bueno.

Los telespectadores, sorprendidos con el nivel de esta segunda temporada

La red ha sacado humo durante la emisión de esta segunda entrega de La Puntual . Ha gustado muchísimo y prácticamente no se ha visto ningún comentario negativo. Todos alaban el trabajazo del casting, que haya acentos de todo Cataluña y que el teatro tenga un lugar en el prime time . Ahora bien, si se tiene que destacar algo es el éxito que ha tenido el señor Ramón Villaret; un actor amateur de Calella muy querido que ha recibido aplausos de todo el mundo.

Veient #lapuntualTv3 emocionat de veure com una bèstia del Teatre amateur Calellenc com és en Ramón Villaret, n'és un clar exemple de l'estimació que hi té la gent anònima als escenaris… Els anys passen, xo la passió segueix!! Quin crack!!! #calella #bravo — En Sisu de Mataró ❤️💙❤️ (@narciselguapo) September 13, 2023

Doneu-li tots els papers a en Ramon!#LaPuntualTV3 — Laia Teixidor (@LTeixidor) September 13, 2023

La cultura, energia i positivisme que transmet #LaPuntualTV3 són més que suficients per tenir-ne una temporada anual. I aporta una varietat dialectal que es troba a faltar molt sovint. 🫶🏼 — Pol Masdeu (@pmasca) September 13, 2023

Plorant ja amb els aspirants de #LaPuntualTV3 — Júlia Bonjoch 🌍☮️ (@julsjulietjota) September 13, 2023

T'adones que fa mooolts anys que fas de professora d'Arts Escèniques quan no paren de sortir exalumnes al càsting de #LaPuntualTV3!! Molta merda a totes!!! 😍 — Mireia Gubianas (@nenamuda) September 13, 2023

Quina meravella de programa #LaPuntualtv3 Per molt anys més! — 🌈MeritxFeifer ✨🎧🎮 (@meritxell76) September 13, 2023

si #ElLlopTV3 y #lapuntualtv3 es de lo millor que ha fet @tv3cat , es diu i ja està. — Is – Experta en #NuevaYork (@5thconbleecker) September 13, 2023