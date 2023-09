Feijóo planteja recuperar la sedició disfressada d’un nou delicte

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteja recuperar la sedició disfressada com un nou delicte, que s’anomenaria “deslleialtat institucional”. Els populars han filtrat part del discurs que farà Feijóo aquest dimarts al Congrés dels Diputats durant el ple d’investidura, en el qual el líder popular començarà a preparar el terreny per si finalment cal tornar a les urnes a principis dels 2024. Fonts del partit han explicat que la proposta pretén recuperar “l’esperit del delicte de sedició, retirat per part de Pedro Sánchez per indicació dels partits implicats en el Procés”. El líder popular també proposa endurir el delicte de malversació, que es va retocar durant la reforma del Codi Penal pactada amb ERC durant l’anterior legislatura perquè tingués en compte els casos on no hi ha enriquiment personal.

En el seu discurs, Feijóo vol presentar una programa de govern per fer front a aquells que “contemplen acontentar els independentistes amb l’amnistia i el referèndum”. Tot fa pensar que el líder popular fracassarà en el seu intent de sortir investit i aleshores tot quedarà en mans de Sánchez, que haurà de decidir si pacta amb ERC i Junts per conservar la Moncloa. “Feijóo recordarà que els espanyols no l’han triat perquè prioritzi la cerca de suports parlamentaris a la protecció de la dignitat de la nació”, insisteixen fonts dels populars. El PP, que va guanyar les eleccions amb 137 diputats, només tenen garantit el suport de Vox (33), UPN (1) i CC (1). La suma dels quatre partits eleva el recompte fins a 172 vots, quatre per sota de la majoria absoluta.

Els populars asseguren que Feijóo utilitzarà un to “contundent i categòric” per denunciar els pactes de Pedro Sánchez amb els independentistes catalans i bascos. També aprofitarà qualsevol oportunitat per assenyalar-lo com a algú disposat a vendre Espanta per mantenir-se en el poder i “ca renunciar a la igualtat entre els espanyols per donar privilegis polítics a una minoria de la classe política catalana”.

Feijóo farà un discurs de president del govern

El PP assegura que Feijóo farà un discurs de president del govern que té garantit els vots per sortir escollit, malgrat que no els té i només una sorpresa d’última. El dirigent popular defensarà el seu programa, que inclou una rebaixa de l’IRPF per a rendes mitjanes i baixes, així com “impostos zero” per a nous emprenedors, que estarien exempts d’autònoms, IRPF i franquícia de l’IVA. També proposarà mantenir mesures econòmiques per mitigar els efectes de la inflació sobre les persones més vulnerables i impulsarà programes de conciliació per a les famílies, diuen des del partit.