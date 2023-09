El nou tall de l’R3 revifa el debat sobre la manca “d’alternatives dignes”

La Plataforma de Promoció del Transport Públic (PTP) i Perquè no ens fotin el tren consideren que “no són suficients” les alternatives de transport que ha anunciat el govern espanyol mentre durin les obres de l’R3. La via es mantindrà tallada fins a principis de l’any que ve, ja que es començarà a treballar en un desdoblament que hauria d’afavorir la circulació de la línia. En concret, el tram tallat es troba entre Mollet i el Figaró. En aquest context, les entitats estan preocupades per la manca d’alternatives i han tornat a reivindicar la necessitat d’un transport públic eficaç que no faci perdre el temps als usuaris en cas que el seu mitjà de transport habitual -en aquest cas el tren- no circuli.

Les entitats han convocat una protesta aquest dissabte a la Garriga perquè els preocupa que, durant els treballs, “es produeixin situacions com les de Vilafranca del Penedès o Martorell” amb centenars de persones esperant els autobusos. Per escenificar-ho, una setantena de persones han fet cua darrere d’una parada mòbil mentre esperaven l’arribada d’un carro i d’una egua. El tall per les obres de desdoblament de l’R3 entre Mollet i el Figaró començarà el 12 d’octubre i durarà fins al gener.

Imatge d’arxiu d’un tren de Rodalies / Renfe

Una vaca, responsable d’un altre tall de circulació

L’R3, a més, també ha patit un tall aquest cap de setmana. En concret, la circulació de trens a la línia R3 està tallada aquest dissabte al matí entre les estacions de la Molina i Planoles (Ripollès) per l’atropellament d’una vaca. L’animal ha quedat a les vies i els serveis d’emergència estan treballant per retirar-lo. Des de Renfe han habilitat transport alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions per donar una alternativa als usuaris d’aquesta línia. El tren afectat ha retornat a l’estació sense incidències, segons ha informat Protecció Civil.