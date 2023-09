El nuevo corte de la R3 reaviva el debate sobre la falta de alternativas

La Plataforma de Promoció del Transport Públic (PTP) y Perquè no ens fotin el tren consideran que “no son suficientes” las alternativas de transporte que ha anunciado el gobierno español mientras duren las obras de la R3. La vía se mantendrá tajada hasta principios del año que viene, puesto que se empezará a trabajar en un desdoblamiento que tendría que favorecer la circulación de la línea. En concreto, el tramo cortado se encuentra entre Mollet y el Figaró. En este contexto, las entidades están preocupadas por la carencia de alternativas y han vuelto a reivindicar la necesidad de un transporte público eficaz que no haga perder el tiempo a los usuarios en caso de que su medio de transporte habitual -en este caso el tren- no circule.

Las entidades han convocado una protesta este sábado en la Garriga porque los preocupa que, durante los trabajos, “se produzcan situaciones como las de Vilafranca del Penedès o Martorell” con centenares de personas esperando los autobuses. Para escenificarlo, unas setenta personas han hecho cola detrás de una parada móvil mientras esperaban la llegada de un carro y de una yegua. El corte por las obras de desdoblamiento del R3 entre Mollet y el Figaró empezará el 12 de octubre y durará hasta enero.

Imagen de archivo de un tren de Cercanías / Renfe

Una vaca, responsable de otro corte de circulación

La R3, además, también ha sufrido un corte este fin de semana. En concreto, la circulación de trenes a la línea R3 está cortada este sábado por la mañana entre las estaciones de la Molina y Planoles (Ripollès) por el atropello de una vaca. El animal ha quedado a las vías y los servicios de emergencia están trabajando para retirarlo. Desde Renfe han habilitado transporte alternativo por carretera entre estas dos estaciones para dar una alternativa a los usuarios de esta línea. El tren afectado ha devuelto a la estación sin incidencias, según ha informado Protección Civil.