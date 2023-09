Adif admet que la incidència a l’R2 Sud a Gavà no la va causar un llamp

L’avaria a l’R2 Sud a Gavà que va provocar el caos ferroviari el maig passat no va ser causada per un llamp. El Meteocat ja havia assegurat que en aquells dies no van caure llamps a prop de la zona i finalment un informe d’Adif ho ha admès i ho ha descartat com a causa d’aquesta avaria. De fet, l’informe ho atribueix al trencament d’un fil de la catenària i a la vandalització del sistema de terra que protegia la instal·lació. El fil de contacte de la catenària va tocar un senyal metàl·lic i això va provocar una sobrecàrrega elèctrica que va afectar el quadre d’enclavament.

L’ens gestor de les infraestructures ferroviàries assegura que el fet que es trenqui un fil de la catenària normalment no té importància ni repercussió en el servei ferroviari, però que en aquest cas sí que va ser així per la vandalització. A més, apunten a la mala sort que va fer que el cable toqués un senyal metàl·lic.

Punts d’informació de Rodalies a l’estació de Sants tancats durant l’avaria de l’R2 sud / ACN

L’absència d’una peça d’Adif podria haver estat clau

Sobre el motiu del trencament del fil, l’informe sosté que hi faltava una peça d’Adif, però l’ens assegura que no es pot precisar el motiu perquè podria ser per la vibració causada pel pas dels trens, per causes meteorològiques o problemes en el seu muntatge. Segons l’informe l’absència d’aquesta peça va provocar un sobreescalfament que va anar causant una degradació. Com a conseqüència, tota la circulació de l’R2 Sud va quedar afectada durant tres setmanes. Només podien circular quatre trens per hora i sentit des de l’1 de maig fins al 20 del mateix mes, quan es va restablir el servei. Els tècnics van revisar els danys i van reparar la infraestructura durant divuit dies. A banda de reparar el fill, es van reposar vuit quilòmetres de cable.