Junqueras alerta que l’amnistia és “necessària” però “no el punt final”

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha alertat aquest dissabte que l’amnistia és “necessària” per aconseguir el reconeixement internacional i un pas “imprescindible”, però alhora ha avisat que no es pot renunciar a l’autodeterminació. En aquest sentit, el líder dels republicans ha assegurat que simplement és un pas més i “no és el punt final” del procés per a “l’alliberament nacional“. Així ha subratllat que ERC no vol ni pot renunciar a la independència. “Hem de ser més, no hi ha cap alternativa”, ha subratllat.

En un acte de partit des d’Igualada, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que el seu partit no renunciarà a defensar l’autodeterminació. El republicà ha explicat que no hi ha cap altra sortida que no sigui l’amnistia i ha dit que, si és així, és perquè abans hi ha hagut els indults i les reformes en el Codi Penal. Pel president d’ERC, l’amnistia és “imprescindible”. Tot i això, ha avisat que “no és ni serà un punt final en el procés d’alliberament nacional” del país. Junqueras ha insistit en el fet que el seu partit “no vol ni pot” renunciar al dret a l’autodeterminació perquè, diu, “ens és inalienable i perquè ens pertany”. “Fins i tot en el cas que alguns d’aquest país no el vulguin exercir”, ha afegit.

El líder d’ERC, Oriol Junqueras, en roda de premsa a la seu del partit Data de publicació: dilluns 29 de maig del 2023, 13:05 Localització: Barcelona Autor: Pablo Barrera

Una crida a la mobilització de tothom

Però el líder republicà també ha avisat que, per assolir la independència, cal “ser més”. “El nostre objectiu és ser més per ser més forts en termes democràtics i no hi ha cap altra alternativa”, ha subratllat. D’aquesta manera, ha apel·lat a tot aquell que cregui en l’autodeterminació a unir-se i ha fet referència a la unió de l’independentisme en si mateixa. A l’acte d’Igualada també hi ha intervingut amb un vídeo enregistrat la secretària general del partit, Marta Rovira, qui ha qualificat l’1-O de “gesta col·lectiva”. Per Rovira, l’1-O és “un punt polític de no retorn”: “No hi ha marxa enrere. És impossible tornar enrere en l’exercici de l’autodeterminació, un punt de no retorn en la història política”.