Junqueras alerta que la amnistía es «necesaria» pero «no el punto final»

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha alertado este sábado que la amnistía es «necesaria» para conseguir el reconocimiento internacional y un paso «imprescindible», pero a la vez ha avisado que no se puede renunciar a la autodeterminación. En este sentido, el líder de los republicanos ha asegurado que simplemente es un paso más y «no es el punto final» del proceso para «la liberación nacional«. Así, ha subrayado que ERC no quiere ni puede renunciar a la independencia. «Tenemos que ser más, no hay ninguna alternativa», ha subrayado.

En un acto de partido desde Igualada, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que la sede partido no renunciará a defender la autodeterminación. El republicano ha explicado que no hay ninguna otra salida que no sea la amnistía y ha dicho que, si es así, es porque antes ha habido los indultos y las reformas en el Código Penal. Por el presidente de ERC, la amnistía es «imprescindible». Aun así, ha avisado que «no es ni será un punto final en el proceso de liberación nacional» del país. Junqueras ha insistido en el hecho que su partido «no quiere ni puede» renunciar al derecho a la autodeterminación porque, dice, «nos es inalienable y porque nos pertenece». «Incluso en el supuesto de que algunos de este país no lo quieran ejercer», ha añadido.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en rueda de prensa en la sede del partido Fecha de publicación: lunes 29 de mayo del 2023, 13:05 Localización: Barcelona Autor: Pablo Barrera

Un llamamiento a la movilización de todo el mundo

Pero el líder republicó también ha avisado que, para lograr la independencia, hay que «ser más». «Nuestro objetivo es ser más para ser más fuertes en términos democráticos y no hay ninguna otra alternativa», ha subrayado. De este modo, ha apelado a todo aquel que crea en la autodeterminación a unirse y ha hecho referencia a la unión del independentismo en sí misma. Al acto de Igualada también ha intervenido con un video grabado la secretaria general del partido, Marta Rovira, quien ha calificado el 1-O de «gesta colectiva». Por Rovira, el 1-O es «un punto político de no retorno»: «No hay vuelta atrás. Es imposible volver atrás en el ejercicio de la autodeterminación, un punto de no retorno en la historia política».