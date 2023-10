Puigdemont diu que “deslegitimar l’1-O allunya Catalunya de la victòria”

En el sisè aniversari del referèndum de l’1-O, Carles Puigdemont ha exigit “retornar a la fórmula original”. En aquest sentit, el president a l’exili ha assegurat que la unitat portarà a la victòria. “La fórmula és la que ens fa guanyadors i ens permet sostenir la posició davant d’una Espanya que no ha abandonat mai la seva fórmula original”, ha dit en una publicació a X -l’antic Twitter- aquest diumenge. Així doncs, Puigdemont ha reivindicat que la votació va ser possible “gràcies a la unitat política, al lideratge de les institucions i a la mobilització civil, democràtica i no violenta”. Puigdemont ha avisat que “tot el que s’aparti d’aquesta fórmula magistral, s’aparta de la victòria”. I mira cap a la resta de partits independentistes: “desacreditar i deslegitimar” aquella consulta allunyen el moviment de la “victòria“.

Aquestes declaracions han volgut donar un toc d’atenció als altres partits independentistes, ja que ha assegurat que cal unir-se i tornar a posar com a prioritat el que va decidir el poble català ara fa sis anys: l’autodeterminació de Catalunya. D’aquesta manera, el president a l’exili ha celebrat aquest diumenge i ha recordat que el 2017, els catalans vam fer història.

La diada de l’11 de setembre commemora una derrota. La de l’1 d’octubre, una victòria. Ni la derrota va ser definitiva, ni la victòria és encara completa. Sabem com hem resistit tres segles, i sabem quins elements conformen la victòria de fa sis anys. Tots depenen de nosaltres.… pic.twitter.com/dsL2ZRvcD9 — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 1, 2023

Deixar les diferències a un costat

En el seu missatge, Carles Puigdemont ha assenyalat que “podem subratllar les nostres desavinences i aprofitar-les per erosionar l’altre o donar cops de colze”. En aquest sentit, ell mateix ha demanat més diàleg i posar-se d’acord. De la mateixa manera, ha criticat que “n’hi ha que, per fer-se remarcar, han provat de desacreditar i deslegitimar l’1 d’octubre”. I d’aquesta manera ha alertat que, només així, “estarem allunyant-nos de la fórmula amb què vam guanyar l’1 d’octubre”. El president a l’exili ha sostingut que amb l’1-O l’independentisme va “trencar la continuïtat històrica entre el règim imposat per la Nova Planta” imposat per Felip V “i tot el que ha vingut després” amb Felip VI.