Josep Cuní passa comptes i remarca que el periodisme és “una feina caníbal”

El periodista català, Josep Cuní, ha estat el primer convidat de la nova temporada del programa de TV3, Col·lapse. Sota la conducció de Ricard Ustrell, aquesta vegada el programa ha marxat a Pals, l’Empordà, per fer un repàs de la vida del periodista que un dia va ser la veu dels Matins de la televisió pública catalana. Cuní ha parlat de la seva trajectòria persona i dels seus fracassos, com per exemple el “prou, prou, prou” que va protagonitzar en una de les seves tertúlies. “Per a mi va ser un fracàs estrepitós, no vaig saber controlar la situació”, diu el periodista. Cuní, que actualment treballa a Madrid, també ha trobat un moment de parlar de la professió i ha assegurat que el periodisme és “una feina caníbal on tothom busca l’exclusiva”.

Col·lapse estrena temporada i aquest dissabte a la nit el convidat ha estat Josep Cuní. Actualment, el periodista està treballant a Madrid, fent els matins que un dia va fer en català, en castellà. En ser preguntat per la seva feina a l’estat espanyol, Cuní assegura que “la llengua no ha de ser una barrera” i afegeix que “si pot treballar per a 47 milions de persones, per què s’ha de limitar a 7 milions”. Així doncs, l’antic presentador de TV3 ha explicat que -tot i que l’oportunitat li ha arribat tard- “és un repte, ja que començo una nova etapa quan en teoria ja estava acabant”. En altres paraules, el presentador, que ara té 69 anys, creu que l’oportunitat d’anar a treballar a Madrid li ha arribat molt més tard que a altres companys.

Una professió “egoista i que fomenta l’egoisme”

Cuní també ha parlat de la professió i com els periodistes són persones solitàries, ja que aquesta feina és “egoista i fomenta l’egoisme“. En aquest sentit, l’expresentador de TV3 ha assegurat que “tothom busca l’exclusiva” i ha afegit que a ell se l’ha titllat moltes vegades de groc: “Les persones que em deien groc han acabat fent coses més gorgues que jo”, descriu Cuní, qui al·lega que les crítiques entre periodistes sorgeixen quan tots dos anisen una exclusiva que només acaba aconseguint un. “Sempre poso el mateix exemple, el periodista que digui que hagués renunciat a una entrevista amb Bill Laden, que torni el carnet”, ha remarcat Cuní.