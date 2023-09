Adeu a una norma molt important del control de seguretat de l’aeroport

Anar a l’aeroport i agafar un avió és una cosa que la majoria de gent fa, com a mínim, un cop a l’any. Això no impedeix que a la majoria de persones els faci molta mandra tot el procés de passar pels controls de seguretat i els de la documentació en cas dels viatges a l’estranger. No obstant això, podria canviar aviat, concretament el 2024. Les mesures de seguretat dels avions són molt estrictes i una de les més conegudes és la relativa a la quantitat màxima de líquids que pots portar. Actualment, la norma diu que pots dur 100 ml de líquid com a molt, i tot el que ho sobrepassi és llençat a les escombraries.

A més, el líquid s’ha de dur sempre dins d’una bossa transparent per facilitar que els responsables de seguretat el supervisin. Però tot això està a punt de canviar gràcies a les noves tecnologies, que han arribat també als aeroports per fer menys tediós tot aquest procés fins a agafar un avió.

La pantalla d’arribades de l’aeroport del Prat, on s’hi llegeixen les dades d’un vol de Londres / ACN

La tecnologia que previsiblement ho revolucionarà tot als aeroports de l’estat espanyol a partir del 2024 és la implantació dels escàners 3D. Gràcies a aquests escàners, el límit de quantitat de líquid en les maletes de cabina no serà necessari i es podran introduir ampolles d’aigua, de refrescos, desodorants i tota mena de productes d’higiene als controls de seguretat. Ho permetrien perquè aquesta tecnologia faria possible la visió clara del contingut de les ampolles.

Chicago, Atlanta, Madrid… i Barcelona

Per ara aquesta tecnologia s’ha provat a diversos aeroports dels Estats Units, com ara Chicago o Atlanta, però la intenció és que s’implementi a tot el món a partir de l’any que ve. La mateixa AENA ho ha confirmat per a finals del 2023 o principis del 2024. Per tant, els passatgers podrien beneficiar-se de la tecnologia i no haver d’esperar tant per a passar els controls. A més, els passatgers del Prat seran els primers a provar la tecnologia juntament amb Barajas.