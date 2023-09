Aragonès denuncia “pressió” empresarial amb el futur de l’aeroport del Prat

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha protagonitzat la primera edició del ‘Pregunta al president’, un format que pretén “apropar la figura del cap de l’Executiu a la ciutadania” i que, segons ell, és “molt diferent” d’una sessió de control al Parlament perquè permet tenir “una conversa sobre temes que no acostumen a estar presents sobre el debat polític”. Malgrat això, Aragonès ha assegurat que ha rebut una “pressió legítima” de “les grans empreses” a Catalunya respecte a la possible ampliació de l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat i ha avisat que el seu futur es decidirà anteposant l’interès general.

Aquesta primera entrega ha estat centrada en els joves i un d’ells li ha demanat si el Govern ha rebut pressions de grans empreses, i el president ha respost que les infraestructures són un dels àmbits amb més “interessos creuats”. En aquest sentit, ha assenyalat que en el cas de l’Aeroport s’ha de conciliar el respecte a l’entorn natural, al descans dels veïns i a l’activitat agrícola amb el desig de rebre “més vols intercontinentals”. “Totes les decisions que prenem són decisions que afecten un col·lectiu o un altre”, i ha defensat que la Generalitat sempre intenta trobar el punt òptim.

Critica la visió “criminalitzadora” sobre els joves

D’altra banda, Aragonès ha lamentat que a Catalunya hi ha una visió sobre aquest col·lectiu “un punt criminalitzadora”, o que si més no només “es focalitza només en els problemes”. Malgrat mostrar la seva preocupació per l’addicció a les drogues i al joc entre els joves, el president ha volgut remarcar que la generació de joves que puja “és extraordinària” perquè “hi ha moltíssim talent” i la capacitat de coneixement és “extraordinària”, però ha advertit que “l’hem de visualitzar”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb la portaveu del Govern, Patrícia Plaja / Arnau Carbonell

També ha remarcat que Catalunya està a punt d’arribar a 8 milions d’habitants, “la Catalunya més diversa de la història” i, en aquest sentit, ha assenyalat que la cultura popular, des dels castells fins als diables, és “una porta oberta a la incorporació plena de moltíssima gent i crec que s’ha de seguir potenciant”.

Un poble divers

A pregunta d’una representant del col·lectiu gitano sobre la segregació educativa, Pere Aragonès ha destacat que “a Catalunya no ens hem reconegut prou com un poble divers al llarg de la nostra història” i ha subratllat que el poble gitano està present a Catalunya “des de fa molts segles i forma part de la nostra realitat”. “Evitar la segregació educativa és un dels grans reptes que tenim. Per evitar perpetuar situacions de pobresa o desigualtats. Per això, des de fa dos anys vam canviar el decret d’admissions. Amb l’objectiu d’evitar els guetos”, ha sentenciat.

Sobre la “doble dificultat de ser jove i gitano”, el president ha assenyalat que “el racisme és present en la nostra societat i el nostre objectiu és combatre’l” i una clau, segons ell, són “els referents” i “trencar els estereotips que encara ens limiten”, i ha citat que estan fent el cinquè pla integral del poble gitano. “L’element clau és l’educació, i molts joves gitanos de Catalunya moltes vegades han hagut de marxar del seu barri i això és així. I és la segregació en l’àmbit educatiu, si això ho combatem crec que podrem trencar moltes barreres que existeixen”, ha conclòs.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en un moment de la primera edició del ‘Pregunta al president’ / Arnau Carbonell

D’altra banda, el president de la Generalitat ha dit que “hem de seguir defensant l’educació sexoafectiva a les escoles” perquè si no, l’educació sexoafectiva serà “només la pornografia, a la que es pot accedir amb un mòbil per part de molts infants i joves”. “I això distorsiona la realitat perquè la vida no és així”, ha ressaltat.

Una edició dedicada als joves

Aquesta primera edició està dedicada als joves i celebrada a l’Espai Bital de L’Hospitalet de Llobregat, amb deu participants escollits per entitats amb les quals el president s’ha reunit durant el seu mandat. Es tracta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Tot Raval, “El Diari de Barcelona” de la Universitat Pompeu Fabra, Pimec Joves i el col·lectiu gitano de Catalunya.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en un moment de la primera edició del ‘Pregunta al president’ / Arnau Carbonell

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat a l’inici que les preguntes no estan filtrades i Aragonès ha remarcat que aquest format “és l’oportunitat que tenim per tractar temes que no es visualitzen tant” en els mitjans. També ha remarcat que “és un plaer i una oportunitat per donar resposta a inquietuds que tenen els joves de Catalunya i per aprendre de cada experiència”.

Un programa inspirat en formats europeus

El programa s’inspira en diferents formats similars en l’àmbit europeu, entre els quals destaca els Bürgerdialoge (diàlegs civils) que se celebren a Alemanya des de fa anys. Van ser freqüents durant el mandat d’Angela Merkel i també els ha mantingut Olaf Scholz amb els Kanzler Gespräch (Conversa del Canceller).

Aquestes trobades es faran trimestralment, en diferents punts de Catalunya, i estaran centrades en una temàtica concreta o dedicades a un col·lectiu específic. Hi formaran part persones anònimes, escollides directament per entitats destacades de l’àmbit que es tracti, amb l’únic requisit de garantir la màxima diversitat i paritat possible.