Josep Cuní i el Capità Haddock

L’extraordinari cronista i fedatari dels detalls vitals, Toni Vall, escrivia aquesta setmana una piulada acompanyada d’un retrat del Capità Haddock. “Sempre torno a ell. Sempre hi és. Sempre valent i íntegre. Sempre decent i tendre. Un referent. Tothom l’hauria de conèixer i estimar”, piulava en Vall. No cal afegir-hi res més. Llamp del llamp de rellamp, quina raó que té! Haddock és imprescindible, sobretot, per entendre el món. És la parella ideal per l’aventura i per l’entramat moral que amaga en Tintín. Al capdavall, el món encara seria més cabró sinó hi haguèssin persones com el capità.

Twitter aquesta setmana també ha replicat i esbombat el comiat -temporal, segur que és temporal- de Josep Cuní. No ho podia fer d’una altra manera que entrevistant el president Jordi Pujol i pronunciant el darrer “dubte raonable” del programa matinal Aquí Cuní, de Ser Catalunya. Una editorial de càrrega profunda i tan intensa com és la seva passió pel periodisme. Sí, Cuní és periodisme. De fet, hi ha fornades i fornades de periodistes que, conscients o inconscients -potser ja en són més els inconscients-, són hereus dels models novedosos de comunicació que va engegar i posar en pràctica a Catalunya. Sí, Cuní ha fet escola.

Cuní se les sap totes, o gairebé. I té aquest fer tan ianqui d’estimar el risc que el fa tan necessari a la professió. Tant és així que ningú com ell en aquest país modera els debats amb el rigor, templança i ironia que cal. Ha estat un veritable valent d’entrar en la competitiva ràdio catalana a fer un programa directe, desacomplexat i sense oblidar l’esperit de servei i de projecte que Cuní sempre ha considerat que ha de tenir qualsevol producte periodístic. Sí, Cuní és un mestre.

És d’aquells caps que quan locutes malament o difereixes en una crònica del relat oficial, truca per formular la millor pregunta del món: per què i qui? Sí, ell em van ensenyar la importància del per què però també la importància del qui. Si se sap qui ho diu, possiblement encertaràs per què ho diu. Sí, Cuní és com el capità Haddock, ensenya a entendre el món. Torna aviat, capità.