Oleguer Pujol: “Espanya ha tractat el pare com la Xina ha tractat el Dalai Lama”

El cas Pujol és un dels més famosos de Catalunya. La imputació de l’expresident Jordi Pujol va sacsejar el país el 2014 i, ara, una dècada després, el seu fill petit, Oleguer Pujol, creu que el judici es podria celebrar a finals del 2024. En el programa de TV3 Col·lapse, Oleguer Pujol ha criticat els constants endarreriments del judici, ja que ell mateix ha remarcat que el seu pare tindrà 94 anys o 95 quan comenci i “no es podrà defensar com s’hagués defensat fa 10 anys”. A més, el fill de l’expresident també ha parlat del tracte que ha tingut el seu pare: “Espanya ha tractat el meu pare com la Xina ha tractat el Dalai Lama”.

Oleguer Pujol tenia vuit anys quan el seu pare va esdevenir president de Catalunya. Ell mateix ha assegurat que li ha estat complicat sortir de la imatge preconcebuda de “fill de”, però ha afegit que “sempre ha intentat ser una persona anònima”. En l’entrevista amb Ricard Ustrell, presentador del programa de TV3, Pujol ha fet un repàs del cas de la seva família i ha criticat el perllongament de la situació. De fet, ha dit que “es viu amb molta frustració i injustícia”, ja que ha explicat que creu que el seu pare no es podrà defensar bé. En aquest sentit, el fill de Jordi Pujol ha dit que amb l’edat que té ara el seu pare “no té l’energia que podia tenir el 2014, quan tot això va començar”.

Jordi Pujol a la presentació del llibre l’última conversa 1/3/2023 / Mireia Comas

La “destrucció personal i política” d’un president

Pujol ha criticat a l’estat espanyol i la manera que han gestionat el cas de la seva família. Tot i que ha dit que no vol entrar en conflictes polítics, ha assegurat que “si no s’haguessin dit Pujol, no hi hauria hagut cas”. És per això, doncs, que ha explicat que el que li han fet al seu pare és intentar enfonsar la seva imatge. “Han buscat la destrucció d’una persona en l’àmbit polític i social”, ha dit el fill de Jordi Pujol.