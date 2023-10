Oleguer Pujol: «Han tratado a mi padre como China ha tratado el Dalai Lama»

El caso Pujol es uno de los más famosos de Cataluña. La imputación del expresidente Jordi Pujol por diferentes casos de corrupción consternó la sociedad el 2014, ahora, una década después, su hijo, Oleguer Pujol, ha asegurado que el juicio se podría celebrar a finales de 2024. En el programa de TV3 , Col·lapse, Pujol ha criticado en el estado español y los constantes atrasos del juicio, puesto que él mismo ha remarcado que su padre tendrá 94 años y «no se podrá defender como se hubiera defendido hace 10 años». Además, el hijo del expresidente también ha hablado del trato que ha tenido la administración con su padre: «España ha tratado mi padre como China ha tratado el Dalai Lama».

Oleguer Pujol tenía ocho años cuando su padre aconteció presidente de Cataluña. Él mismo ha asegurado que le ha sido complicado salir de la imagen preconcebida de «hijo de», pero ha añadido que «siempre ha intentado ser una persona anónima». En la entrevista con Ricard Ustrell, presentador del programa de TV3 , Pujol ha hecho un repaso del caso de su familia y ha criticado el prolongamiento de la situación. De hecho, ha dicho que «se vive con mucha frustración e injusticia», puesto que ha explicado que cree que su padre no se podrá defender bien. En este sentido, el hijo de Jordi Pujol ha dicho que con la edad que tiene ahora su padre «no tiene la energía que podía tener el 2014, cuando todo esto empezó».

Jordi Pujol a la presentación del libro la última conversación 1/3/2023 / Mireia Comas

La «destrucción personal y política» de un presidente

Pujol ha criticado al estado español y la manera que han gestionado el caso de su familia. A pesar de que ha dicho que no quiere entrar en conflictos políticos, ha asegurado que «si no se hubieran dicho Pujol, no habría habido caso». Es por eso, pues, que ha explicado que el que le han hecho a su padre es intentar hundir su imagen. «Han buscado la destrucción de una persona a nivel político y social», ha dicho el hijo de Jordi Pujol.