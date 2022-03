Una prova del cas Pujol, desestimada perquè el fiscal ha fet tard

La sala d’apel·lacions de l’Audiència Nacional ha donat la raó a Jordi i Josep Pujol Ferrusola i un dels altres implicats en el cas, Francesc Robert Ribes, i ha deixat fora una prova que reclamava el fiscal suposadament incriminatòria en una de les peces separades del procés contra la família de l’expresident. En concret, el resultat de dues comissions rogatòries a Andorra i una altra a Dinamarca. El jutge ponent, Fèlix Guevara, els ha donat la raó per manca de “coherència processal” del fiscal i del jutge instructor. En definitiva, van reclamar la prova quan ja s’havia acabat la instrucció del sumari.

L’afer es remunta al 31 de gener d’enguany quan el Jutjat Central d’nstrucció número 5 de l’Audiència Nacional va dictar una interlocutòria a la peça separada Andorra amb què reclamava el compliment de dues diligències de prova a través de sengles comissions rogatòries al Principat d’Andorra. En concret, requeriments a ANDBANK, a CREDIT ANDORRA, BANK SABADELL DANDORRA i a la BANCA PRIVADA de ANDORRA, en relació a Francesc Robert així com requeriments a Morabanc per tal que aportessin documentació la Fundació Paty amb qui l’instructor sospita que es van portar a terme activitats evasives així com un altre requeriment al Regne de Dinamarca.

El tribunal presidit pel magistrat Guevara, ponent de l’estimació del recurs als Pujol Ferrusola

Jordi i Josep Pujol així com Francesc Robert s’hi van oposar perquè consideraven que la reiteració de la petició de prova estava fora de termini. De fet, el ministeri públic al·legava que s’havien demanat a l’agost i al setembre de 2019 i les va reclamar el 20 de gener de 2022. Però vet aquí, que els advocats dels Pujol Ferrusola, Cristobal Martell i Albert Carrillo, van contraatacar recordant que no es podien reclamar perquè les garanties processals ja no ho permetien.

De tota manera, l’instructor va considerar que les diligències resultaven “pertinents, necessàries i proporcionades per a la instrucció” en el benentès que servien per escatir els fets i els pressumptes delictes investigats i la responsabilitat penal que tindrien els processats i les societats que representen. Però el jutge Guevara, de tradició garantista i ponent del recurs d’apel·lació a la sala, no ho veu igual que l’instructor i ha dictat una interlocutòria, a la que ha tingut accés El Món, en la que estima la petició dels Pujol Ferrusola i desestima la insistència del fiscal en demanar el resultat de les comissions rogatòries a Andorra per extemporànies.

Incoherència processal

De fet, el magistrat Guevara assegura que el raonament de l’instructor i del ministeri fiscal està “mancat de coherència processal” en tant que la instrucció es va concloure el 16 de juliol de 2020, i es va formular l’acusació, a més que el passat 15 de juny de 2021 es va obrir ja judici oral contra els processats. Per tant, l’instructor és “incompetent per seguir la investigació dels fets ja delimitats i respecte a les persones que han quedat delimitades dins l’obertura del judici oral”.

En el mateix sentit, el magistrat ponent de la sala, recorda en la interlocutòria que el ministeri fiscal no té legitimació per instar, ja formulada l’acusació i acordada l’obertura del judici oral, la pràctica de diligències d’investigació, ara bé sense perjudici que fiscalia presenti prova documental davant la sala que jutgi el cas concret. Ara com ara, però, el fiscal no pot instar a l’Audiència Nacional a reclamar aquestes comissions rogatòries per una senzilla raó, se li ha passat l’arròs, processalment parlant.

De fet, la fiscalia va insistir molt en aquestes comissions rogatòries perquè considerava que era una prova clau de la enginyeria societària que, al seu parer, havien ideat els germans Pujol i Francesc Robert per tal de bellugar diners en comptes a l’estranger al marge de la hisenda espanyola. val a dir, que les diligències de l’Audiència Nacional on s’incorpora aquesta peça separada són per pressumptes delictes de delicte fiscal, contra la hisenda pública i blanqueig de capitals.