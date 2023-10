Dues persones han mort i una persona ha resultat ferida de menys gravetat en caure el seu cotxe per un penya-segat d’uns 20 metres d’alçada al mar a Calafat, a l’Ametlla de Mar. Tot i que encara s’estan investigant els fets, el cotxe hauria caigut i s’hauria quedat submergit a l’aigua. Les dues víctimes mortals són un home i una dona de 70 anys que, segons fonts municipals que cita l’Agència Catalana de Notícies (ACN) eren matrimoni, i el ferit és el conductor, un home de 48 que seria fill de les víctimes mortals. Tot apunta que el vehicle circulava per la Ronda de Mar en el moment de l’accident i en les tasques de rescat hi van participar efectius dels Bombers, Salvament Marítim i la Creu Roja. Tot i això, no han pogut salvar a vida de dos dels tres passatgers del vehicle.

Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís dissabte a les 20.40 hores. Inicialment, les informacions alertaven que hi havia un vehicle precipitat, però no hi havia una confirmació precisa del nombre d’ocupants que hi viatjaven. Bombers hi van desplaçar 27 efectius amb 14 dotacions i dues embarcacions, una del parc de Tortosa i l’altra amb efectius subaquàtics del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), així com efectius de muntanya del GRAE de Valls. A més, a la recerca també si va afegir un helicòpter de Salvament Marítim, per tal de facilitar la visió nocturna i il·lumina el camí dels serveis d’emergència.

El cotxe que ha caigut a Calafat per un tallat de més de 20 metres / ACN

Un cop van identificar el vehicle dins de l’aigua es van trobar a una persona dins, la qual van intentar reanimar sense èxit i van certificar-ne la mort allà mateix. Cap a les 21.22 hores es va localitzar un segon cos a l’aigua, el qual també va rebre maniobres de reanimació per part dels serveis mèdics; tot i això, va acabar morint. Paral·lelament, sí que es va rescatar en vida el gos que viatjava en el vehicle, que va ser portat al mateix port on va ser lliurat als efectius de la Policia Local.

L’únic supervivent de la tragèdia

L’operatiu continuava rastrejant la zona per tal de localitzar una tercera persona i, al voltant de les 23.19 hores, els efectius de les embarcacions del GRAE subaquàtic i Tortosa van confirmar que l’havien trobat a uns 330 metres de la costa. L’home, de 48 anys, presentava símptomes d’hipotèrmia. El van acostar al port de Calafat, on va rebre assistència mèdica per part del SEM i, seguidament, el van traslladar a l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa en estat menys greu.