Mor un motorista en un accident a l’AP-7, a Maçanet de la Selva

Aquest dissabte a la tarda s’ha produït una nova tragèdia a les carreteres de Catalunya. Un motorista ha perdut la vida en un accident de trànsit amb un turisme a l’autopista AP-7 al seu pas per Maçanet de la Selva (Selva). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, s’ha rebut l’avís del xoc a les 15.31 hores, moment en el qual quatre patrulles del cos de Mossos d’Esquadra, tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat s’han posat en marxa.

En arribar al lloc dels fets, els Bombers han hagut d’apagar les flames que s’havien originat a la motocicleta accidentada, i que s’havien propagat lleugerament en una zona de vegetació propera. El foc, però, s’ha extingit sense inconvenients evitant una tragèdia major. L’accident ha obligat a tallar un carril en sentit nord, cap a Girona, i a partir de les 16.01 hores només ha quedat un carril obert al trànsit, la qual cosa està generant, com a mínim, 4,5 quilòmetres de retencions. Així doncs, amb l’accident mortal d’aquesta tarda ja són 108 les persones que han perdut la vida des que ha començat l’any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

🔴 A l'AP-7 hi ha un carril tallat a Maçanet de la Selva ➡ nord per un #accident. Hi ha 2 km de retenció — Trànsit (@transit) September 9, 2023

Segon accident a l’AP-7

Aquest és el segon sinistre mortal que s’ha originat en aquesta autopista en les últimes 24 hores. Una conductora d’un turisme va perdre la vida ahir a la tarda en col·lisionar per darrere amb un camió a l’AP-7, a l’altura de Vilablareix (Gironès). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), l’accident ha tingut lloc poc abans de dos quarts de cinc de la tarda al quilòmetre 65,5 de la carretera esmentada. El camió es trobava aturat a causa d’una avaria i el turisme hi ha xocat per la part posterior. Ara, doncs, les autoritats han posat en marxa una investigació per determinar les causes de l’accident.